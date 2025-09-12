MinutoUno

Paro y movilización: trabajadores del Hospital Garrahan y de las universidades protestan contra Javier Milei

Las medidas de fuerza son en rechazo a los recientes vetos a las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.

Trabajadores del Hospital Garrahan y de las universidades públicas realizan este viernes desde la mañana una jornada de movilización y paro, en respuesta a los recientes vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica.

A pesar de la debacle electoral en las elecciones bonaerenses y malas perspectivas para el oficialismo de cara a las Legislativas del próximo 26 de octubre, el mandatario demostró que está decidido a seguir profundizando su ajuste sobre los sectores más postergados y a gobernar de espaldas al Congreso de la Nación.

En esa línea el libertario vetó dos leyes clave sancionadas en las últimas semanas: la Ley de Emergencia en Pediatría y la Ley de Financiamiento Universitario. Estos dos nuevos vetos se sumaron a los que ya impuso a otras leyes, entre las que se cuentan las que buscaban aportar alivio a jubilados y discapacitados.

Frente a este avance de la motosierra libertaria, trabajadores del Hospital Garrahan y las Universidades Públicas convocaron para este viernes, a partir de las 20, a un ruidazo nacional para que que escuche bien fuerte el rechazo al ajuste.

La medida tendrá como epicentro el propio Garrahan —que comenzó hoy un paro por 24 horas— y se replicará en universidades, esquinas y plazas de todo el país.

De esta manera, en el hospital Garrahan arrancaron un paro este viernes a las 7 de la mañana, que se extenderá hasta el domingo a las 19.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del hospital, junto a sectores autoconvocados, la Junta Interna de ATE y todo el personal del centro de salud pediátrico, calificaron los vetos como “aberrantes y mentirosos”.

La secretaria general de la APyT, Norma Lezana, sostuvo que el presidente “acaba de abrir una Caja de Pandora”. “El pueblo ya lo vetó en las urnas el pasado domingo y ahora con estos atropellos autoritarios contra la salud y la universidad pública lo único que hace es provocar la reacción de trabajadores y de todo un pueblo”, advirtió.

Y sentenció: "Este presidente es enemigo de las infancias, de la salud pública y de la universidad, y vamos a vetarlo nosotros en las calles".

“Nuestra vocación es responder unificados: la salud pública, la universidad y nuestro pueblo. Venimos sosteniendo un reclamo masivo durante meses y vamos a profundizarlo. El Garrahan y la universidad pública son una sola causa”, concluyó Lezana.

