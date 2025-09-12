Preocupante alerta meteorológica para este sábado en Buenos Aires y otras provincias: las advertencias del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas para este sábado. Vuelven las lluvias al AMBA.
Este sábado 13 de septiembre de 2025 estará complicado en Buenos Aires y varias provincias más, según las alertas amarillas emitidas en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se esperan lluvias para la jornada de este sábado y algunos de los chaparrones podría llegar a ser fuertes en algunos sectores de la zona del AMBA.
Lluvias en el AMBA
Para el SMN, el fin de semana iniciaría con un sábado que se espera con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 10 y 20 grados.
Para el domingo, el organismo nacional prevé también cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 13 grados y una máxima que llegaría a 23.
Pero es justamente para el cierre del fin de semana cuando el portal Meteored prevé el regreso de las precipitaciones. El sitio informó un 60% de probabilidades de lluvias y tormentas para el domingo 14 de septiembre.
Alerta Meteorológica este sábado
Las provincias bajo alerta por vientos fuertes este sábado son Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis y La Rioja, más las zonas costeras de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.
"El área será afectada por vientos del sector norte, con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.", informó el SMN.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
