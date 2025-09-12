Preocupante alerta meteorológica para este sábado en Buenos Aires y otras provincias: las advertencias del SMN

lluvias amba Lluvias en el AMBA.

Pero es justamente para el cierre del fin de semana cuando el portal Meteored prevé el regreso de las precipitaciones. El sitio informó un 60% de probabilidades de lluvias y tormentas para el domingo 14 de septiembre.

Alerta Meteorológica este sábado

Vientos fuertes

Las provincias bajo alerta por vientos fuertes este sábado son Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis y La Rioja, más las zonas costeras de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.

"El área será afectada por vientos del sector norte, con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.", informó el SMN.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional