Paro general de la CGT: así fue el minuto a minuto de la medida de fuerza

Rubén Sobrero amenazó con un paro de 36 horas en medio de la huelga de la CGT

El titular de la Unión Ferroviaria, Rubén “Pollo” Sobrero, le advirtió al Gobierno del presidente Javier Milei que, si no dan respuesta al paro de este jueves y no negocian con los sindicatos, presionarán a la Confederación General del Trabajo (CGT) para que convoque a una medida de fuerza que dure 36 horas.

“Nosotros proponemos a la CGT que, si no hay respuesta al paro de 24 horas, se les da mandato para que convoquen a uno de 36″, adelantó Sobrero este jueves tras asegurar que en la Unión Ferroviaria “el acatamiento a la medida es del 100%, nunca tuvimos un paro tan fuerte”.

El dirigente indicó que incluso muchos de los trabajadores que hace cinco meses votaron al Gobierno actual, hoy adhirieron a la medida y comentó al respecto: “No creo que la gente haya votado quedarse sin trabajo. Un gran sector votó a Milei producto del mal gobierno que hizo Alberto Fernández y porque no querían que siguiera el peronismo, pero no creo que nadie haya votado en contra de uno mismo”.

