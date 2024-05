Rubén Sobrero amenazó con un paro de 36 horas en medio de la huelga de la CGT

El dirigente indicó que incluso muchos de los trabajadores que hace cinco meses votaron al Gobierno actual, hoy adhirieron a la medida y comentó al respecto: “No creo que la gente haya votado quedarse sin trabajo. Un gran sector votó a Milei producto del mal gobierno que hizo Alberto Fernández y porque no querían que siguiera el peronismo, pero no creo que nadie haya votado en contra de uno mismo”.

“En el ferrocarril mucha gente votó a Milei y cuando hicimos la asamblea del lunes estuvieron presentes y votaron el paro. No significa que la gente diga ‘queremos que se vaya Milei’ sino que se plantea ‘esto no lo queremos’, como cuando se discutió el tema de la universidad pública”, ejemplificó.

Sobrero sostuvo que “hay motivos de sobra” para el paro y enumeró entre esas causas los despidos, la baja del piso de Ganancias y que “se están rifando los recursos naturales a cambio de nada”.

“Yo siempre fui crítico también con la gestión de Alberto Fernández y también con Mauricio Macri. Siempre dije que se estaba atentando contra los trabajadores. Claro que hace rato que venimos con los reclamos, pero ahora pegó un salto y empeoró la situación”, analizó el sindicalista en diálogo con TN. "Si no hay respuesta con este paro de 24 horas, haremos otro de 36”, insistió Sobrero.

“Alberto Fernández fue un desastre, por eso perdieron las elecciones y ganó Milei. Eso no está en discusión. Ahora, de 262 artículos de la Ley Bases, no hay una medida para la clase media ni para los trabajadores. Nadie puede decir los beneficios para los laburantes porque no hay, son grandes negocios, es en favor de los empresarios. Hay gente que lo puede bancar, el que cobra bien o el que ahorra, pero hay que contemplar a los compañeros que no llegan a fin de mes, hay que tener empatía con los más humildes. Por eso tiene tanta fuerza la medida de hoy”, marcó.