Habló la CGT: "Las respuestas del Gobierno son porque les dolió el paro"

En este sentido, el dirigente disparó contra los detractores de la iniciativa: "Nos dijeron que no podíamos explicar el paro. El título de un importante diario de hoy fue "sin la obra pública la construcción y la industria se hundieron. Esto es puestos de trabajo y calidad de vida para los argentinos".

Y agregó: "Para los que dicen que el salario le viene ganando a todo, este mismo diario dice que los trabajadores en la formalidad, más de la mitad, cobra menos de $450.000. Sus editoriales decían que no explicaba por qué íbamos a paro. Fuimos a paro porque el ajuste recayó sobre los jubilados y los más vulnerables", sentenció.

Continuando con la explicación de por qué decidieron la medida de fuerza llevada a cabo hoy, Daer sostuvo: "La caída del salario está en los términos de los primeros meses del año 2022, ese es el poder de compra que tenemos constituidos estos días. La caída de los puestos de trabajo en el Estado, el cierre de las empresas y ahora una media sanción en Diputados que le da facultades al Ejecutivo para disolver entes públicos sin dar razón".

"Este es el panorama y la agenda que los trabajadores tenían claro y que quizás los comunicadores no llegaron a entender", remarcó.

Con respecto a los dichos provenientes del Gobierno sobre que el paro general dejaba al desnudo las intenciones e la CGT, el referente gremial manifestó entre risas: "Esto no nos deja al desnudo, todavía estamos algo arropados". Asimismo, le respondió a José Luis Espert, quien indicó que eran unos "sindigarcas": "Es un señor grande que es una picardía que sea un maleducado. No vamos a contestar con agresiones a nadie, solamente les decimos que sean civilizados y democráticos. Si quieren, la CGT está dispuesta a hablar, pero no a través de insultos".

Para concluir, indicó que "hubo transporte y la gente se quedó en la casa, eso es lo más importante" porque muestra "la contundencia del paro".