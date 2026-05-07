Nuevo paro bancario nacional: cuándo empieza y quiénes se adhieren

Por qué La Bancaria anunció en nuevo paro bancario

Las razones detrás de esta decisión se dividen en dos frentes críticos. Por un lado, en el BCRA, el gremio denuncia el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales en todo el país. Según el comunicado, esta resolución no solo pone en riesgo 32 puestos de trabajo, sino que representa un "vaciamiento" que perjudica a las economías regionales y el funcionamiento territorial del organismo.

En tanto, respecto al Banco Hipotecario, la Bancaria apunta contra el cierre sistemático de sucursales y una ola de despidos injustificados en diversos puntos del país, calificando la situación como una "política de achique" inaceptable.

Desde la organización sindical recordaron que ya se habían realizado protestas el pasado 27 de abril y que se agotaron las instancias ante la Secretaría de Trabajo sin éxito. Denunciaron que las autoridades han mantenido una postura rígida y "sin voluntad de diálogo".

“Rechazamos de manera absoluta toda desvinculación y cualquier política de achique que implique el deterioro de las condiciones laborales”, sentenció el sindicato en el escrito oficial firmado por su Secretariado General.