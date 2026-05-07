Nuevo paro bancario nacional: cuándo empieza y quiénes se adhieren
El gremio liderado por Sergio Palazzo informó los detalles del nuevo paro bancario nacional contra las políticas de ajuste del Gobierno.
La Asociación Bancaria confirmó un nuevo paro bancario nacional para el próximo miércoles 13 de mayo, que afectará específicamente al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al Banco Hipotecario, en respuesta a políticas de ajuste que el gremio considera un ataque directo a los puestos de trabajo y a la operatividad de las entidades.
El sindicato liderado por Sergio Palazzo informó que la protesta se llevará a cabo durante las últimas tres horas de atención al público.
El conflicto amenaza con escalar en los próximos días. Palazzo responsabilizó directamente a las cúpulas de ambas entidades por el agravamiento de la situación y advirtió que, de no mediar soluciones urgentes, el gremio profundizará el plan de acción con nuevas medidas de fuerza en todo el territorio nacional.
Por el momento, los usuarios de estas entidades deberán prever complicaciones en la atención durante la tarde del miércoles 13, mientras se mantiene la incertidumbre sobre la continuidad de los servicios y la estabilidad de los trabajadores afectados.
Por qué La Bancaria anunció en nuevo paro bancario
Las razones detrás de esta decisión se dividen en dos frentes críticos. Por un lado, en el BCRA, el gremio denuncia el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales en todo el país. Según el comunicado, esta resolución no solo pone en riesgo 32 puestos de trabajo, sino que representa un "vaciamiento" que perjudica a las economías regionales y el funcionamiento territorial del organismo.
En tanto, respecto al Banco Hipotecario, la Bancaria apunta contra el cierre sistemático de sucursales y una ola de despidos injustificados en diversos puntos del país, calificando la situación como una "política de achique" inaceptable.
Desde la organización sindical recordaron que ya se habían realizado protestas el pasado 27 de abril y que se agotaron las instancias ante la Secretaría de Trabajo sin éxito. Denunciaron que las autoridades han mantenido una postura rígida y "sin voluntad de diálogo".
“Rechazamos de manera absoluta toda desvinculación y cualquier política de achique que implique el deterioro de las condiciones laborales”, sentenció el sindicato en el escrito oficial firmado por su Secretariado General.
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