Bullrich repudió los ataques a colectivos en medio del paro: "¡Arrancó la mafia!"

Tras conocerse detalles de los ataques, la ministra Patricia Bullrich publicó un contundente mensaje en sus redes sociales este jueves por la mañana y apuntó: “¡Arrancó la mafia!”.

colectivos vandalizados Colectivos del Grupo DOTA fueron atacados por no sumarse al paro

“No dejemos que rompan todo lo que estamos logrando. Nosotros vamos a cuidar a todos los que vayan a trabajar”, expresó Bullrich, invitando a los trabajadores a que se comuniquen de forma gratuita y anónima a la línea telefónica 134 para denunciar agresiones o amenazas por no acatar el paro.

Sin título.jpg Colectivos de la empresa DOTA fueron vandalizados, entre ellos, unidades de la línea 106, que sufrieron piedrazos

En los primeros minutos de la medida de fuerza, la ministra pidió no sumarse al paro de este jueves con un contundente mensaje a través de su cuenta de X: “Hoy no paremos. El alumno sin el maestro pierde futuro. El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves. Las fuerzas de seguridad no paran porque saben que tu vida corre peligro”.

Y remató: “Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. Por eso, hoy no paremos”.

“Creo el paro no tiene ninguna contundencia, todo va a estar abierto. La contundencia es de la gente que quiere trabajar”, sostuvo esta mañana la ministra en diálogo con TN y agregó que "hay muchísimas líneas de colectivos que quieren trabajar”.

Al respecto de los ataques por no adherirse al paro, comentó: "Ya hemos visto actos mafiosos: miguelitos, rotura de vidrios de colectivos que quieren trabajar, bloqueos a empresas”.

En ese sentido, Bullrich, informó que fuerzas de Seguridad actuarán en aquellas empresas en las cuales los sindicalistas están bloqueando las actividades: “Vemos empresas que están siendo bloqueadas, como plaza logística en Pacheco, o Puerto San Martin, en el complejo San Lorenzo, con más de 10 barcos esperando la entrada. Ahí está yendo gendarmería y la prefectura. La idea es que la gente tenga la libertad para trabajar y que ningún mafioso la pueda interrumpir”.