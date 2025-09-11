Pablo Grillo fue trasladado a un hospital de rehabilitación neurológica

patricia bullrich gendarmeria

“Este miércoles, en el transcurso de la mañana, trasladan a Pablo al hospital de rehabilitación neurológica M. Rocca para que continúe con su rehabilitación. Gracias de todo corazón por el apoyo”, informó la familia del fotógrafo en la cuenta de Instagram @justiciaporpablogrillo, que informa sobre su estado de salud.

Semanas atrás, la familia de Grillo había advertido que el joven se encontraba “estable” en terapia intensiva, pero no estaba teniendo la evolución esperada, y poco después se lo sometió a una nueva intervención quirúrgica en el Hospital Ramos Mejía, donde estuvo internado desde el día en que recibió las heridas.

Fabián Grillo afirmó que, tras la represión que hirió a su hijo en una marcha de jubilados en la zona de Congreso, la familia busca "mantener vivo el reclamo de justicia, ese es el rol que nos está tocando en esto".