El exabrupto de José Mayans en la previa al debate de la reforma laboral: "Hacen lo que se les canta las pelotas"
El titular del interbloque “Popular” repudió que Patricia Bullrich sea designada presidenta de la Comisión de Trabajo.
El arranque del debate por la reforma laboral en el Senado estuvo marcado por un clima de máxima tensión política, con un duro intercambio entre el senador José Mayans y la ministra Patricia Bullrich, luego de que el jefe del bloque peronista denunciara presuntas irregularidades en la conformación de las comisiones y acusara al oficialismo de avanzar por fuera de las reglas parlamentarias y del marco constitucional, en un contexto que anticipa un tratamiento conflictivo del proyecto impulsado por el Gobierno nacional.
El episodio se desató durante la reunión constitutiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, cuando Mayans puso en tela de juicio la designación de Bullrich como presidenta del cuerpo y lanzó una frase que reflejó el nivel de enojo y confrontación en el recinto: “Acá hacen lo que se les canta las pelotas”, expresó, al considerar que el oficialismo impuso su criterio sin respetar los pasos formales establecidos por el reglamento del Senado.
Desde el comienzo de su intervención, el senador formoseño impugnó el mecanismo utilizado para avanzar con el armado de las comisiones que tendrán a su cargo el análisis de la reforma laboral, al sostener que no existió una sesión previa del cuerpo que validara su integración, un requisito que, según remarcó, resulta indispensable para dotar de legalidad al proceso legislativo.
“El proyecto nace torcido desde el inicio. Para justificar la incompetencia de Bullrich, se viola el reglamento y la Constitución”, afirmó Mayans, quien advirtió que una iniciativa de semejante alcance, destinada a modificar aspectos centrales del esquema laboral argentino, no puede ser tratada sin el estricto cumplimiento de las normas que rigen el funcionamiento del Congreso.
En ese sentido, el jefe del bloque de Unión por la Patria recordó que antecedentes similares ya derivaron en conflictos institucionales en otras etapas de la vida parlamentaria y remarcó que el oficialismo podría haber evitado el escándalo político convocando a una sesión especial para convalidar formalmente la conformación de las comisiones antes de avanzar con el debate.
Video: así fue el exabrupto de José Mayans en la previa al debate de la reforma laboral en comisión
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario