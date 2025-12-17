El exabrupto de José Mayans en la previa al debate de la reforma laboral: "Hacen lo que se les canta las pelotas"

El arranque del debate por la reforma laboral en el Senado estuvo marcado por un clima de máxima tensión política, con un duro intercambio entre el senador José Mayans y la ministra Patricia Bullrich, luego de que el jefe del bloque peronista denunciara presuntas irregularidades en la conformación de las comisiones y acusara al oficialismo de avanzar por fuera de las reglas parlamentarias y del marco constitucional, en un contexto que anticipa un tratamiento conflictivo del proyecto impulsado por el Gobierno nacional.