Patricia Bullrich apuntó contra Cristina Kirchner tras su cruce con Javier Milei: "Pierde 5 a 0"

Qué dijo Patricia Bullrich sobre el atentado a la Sociedad Rural

“Por ahora tenemos una investigación que está adelantada. Hay que gran colaboración del Ministerio de Seguridad de la Nación. No estamos en condiciones de hablar ahora, pero en pocas horas tendremos novedades de quiénes fueron”, agregó en declaraciones radiales.

La ministra consideró que "este tipo de características de atentados siempre fueron grupos anarquistas. Uno puede generar una deducción de que lado puede venir la mano. La investigación es concreta. El sistema fue de un sistema privado. Estamos enfocados en quién llevó el paquete. En pocas horas tendremos novedades. Fue un atentado”.

Por otro lado, Bullrich descartó la posibilidad de dejar el Ministerio de Seguridad para presentarse como senadora en las próximas elecciones. “No dije que me quería quedar en el cargo. Yo estoy en un equipo. Debemos ir muy fuerte a las próximas elecciones. No quiero ser senadora. No me llama la atención la materia parlamentaria. Me gusta más lo que estoy haciendo en Seguridad”.

En el cierre de la nota, defendió el trabajo de los efectivos de seguridad en la última marcha de jubilados contra el veto de Milei, donde participaron varios movimientos sociales con gente joven. “Las reglas están claras. Fueron los movimientos sociales que nos cansamos de ver siempre. Ya sabemos lo que hacen los Bellibonis de la vida. Nadie del Gobierno me llamó para parar con la represión. Seguimos el protocolo. El centro se ha convertido en otra cosa”.