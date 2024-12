Patricia Bullrich cada vez más lejos de Mauricio Macri: "Ahora no me frena nadie"

patricia bullrich.jpg

"Yo quería dar un paso y venía alguien y me frenaba. Quería dar otro paso y me frenaban. Y ahora no me frena nadie", aseguró Bullrich, en medio de calurosos aplausos.

La ministra estaba parada al lado de un cartel con la imagen de un león abrazándose con un pato que el mandatario libertario compartió después de recibir su apoyo para el balotaje, hace ya más de un año.

Y vehemente siguió: "poder llevar adelante lo que uno piensa, lo que uno cree, sin que alguien te diga ‘no pará, no tanto, no me saques tantos policías a la calle, ponelos un poquitos más lejos’. Todo no, no, no... ¡No las pelotas!".

patricia bullrich javier milei.jpg Patricia Bullrich junto a Javier Milei.

Esta mañana, el presidente Milei se hizo eco de ese fragmento del discurso de Bullrich y felicitó a la titular de la cartera de seguridad. “¡Adoro a mi ministra! Su trabajo excelente. No sólo mejoró la calidad de vida de los argentinos de bien, sino que además es reconocido en todo el mundo (lo cual la ha llevado a exponer su trabajo en el FMI”, afirmó desde Italia, donde mantendrá un encuentro con la primera ministra de ultraderecha Giorgia Meloni.

El cruce de elogios entre Bullrich y Milei no es casual. Se dio en el mismo momento en que Macri encabeza una cumbre del PRO para definir cómo seguirá la relación con el Gobierno y la estrategia de cara a las elecciones legislativas del próximo año. El último cruce entre el PRO y La Libertad Avanza se originó tras la negativa del gobierno libertario a acompañar el proyecto Ficha Limpia del macrismo en el PRO que apuesta a proscribir una eventual candidatura de Cristina Kirchner en 2025.