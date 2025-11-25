Patricia Bullrich se despide de su cargo con la creación de la Agencia Nacional de Migraciones

Fuentes del Gobierno habían afirmado el lunes de esta semana que "hace falta profesionalizar Migraciones", y por eso la reestructuración de las carteras de Seguridad e Interior.

Voceros oficiales señalaron que "está la decisión política de crearla", en referencia a la nueva Agencia, para mejorar el control y los patrullajes en las fronteras, sobre todo lo relacionado al ingreso de delincuentes y delitos como el contrabando.

Bullrich

"Hay que hacerlo inmediatamente, es un cambio cultural. Se adecuará Migraciones que sigue en la órbita de Seguridad", y agregaron: "Lo lógico es que Migraciones controle los pasos sino es un desperdicio".

"Habría reasignación de recursos. La estructura administrativa ya está armada por Migraciones", explicaron desde el Gobierno.