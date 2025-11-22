El intercambio entre Patricia Bullrich y su sucesora Alejandra Monteoliva: "Mano dura y reglas claras"
La estrecha relación que mantiene la todavía ministra y la secretaria del Ministerio de Seguridad quedó evidenciado en mensajes que se enviaron en X.
Inmediatamente después de que el gobierno de Javier Milei anunciara la designación de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad, una vez que Patricia Bullrich asuma como senadora en el Congreso, la todavía funcionaria del Gabinete lanzó un sentido mensaje para quien, hasta ahora, ha sido secretaria en la cartera que maneja.
"Hoy me toca compartirles que @AleMonteoliva será la nueva Ministra de Seguridad Nacional. Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa. En estos años como secretaria de Seguridad Nacional estuviste a mi lado con una capacidad de trabajo y una solidez que marcaron una enorme diferencia", comenzó indicando Bullrich.
Y agregó, llenando de elogios a su sucesora: "Te vi esforzarte, crecer y construir experiencia. Lo que viene lo vas a encarar con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad. Agradezco al presidente @JMilei por confiar en vos y por sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia: el que las hace, las paga".
Finalmente, Bullrich dejó sus mejores deseos para quien encabezará ahora el Ministerio que ella deja: "Con el liderazgo del presidente y este nuevo desafío para vos, este camino no sólo continúa: se proyecta hacia el futuro con más firmeza y más convicción para todos los argentinos de bien. Este es el rumbo que el país necesita. Somos un equipo firme y unido, y mientras estemos nosotros, la Argentina va a seguir transitando el camino de la seguridad y el orden. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa".
La respuesta de Alejandra Monteoliva a Patricia Bullrich
En un reciente posteo donde responde a palabras de la todavía ministra de Seguridad, Monteoliva señaló: "Patricia, muchas gracias por la confianza para continuar tu enorme trabajo en el Ministerio. Valoro tu liderazgo, tu coraje y ese compromiso incansable con la ley y el orden".
Y añadió: "Integrar tu equipo me permitió ver, en primera línea, lo que significa conducir la seguridad con decisión, con resultados concretos y con una convicción que no se negocia. Tu forma de trabajar marcó un estándar y un rumbo: la 'doctrina Bullrich'", sostuvo.
"Vamos a continuar tu trabajo y seguir cuidando a cada argentino de bien, honrando los valores que nos trajeron hasta acá y dando continuidad al camino que ordenó al país", concluyó, dejando claro que seguirá con la línea de trabajo de su predecesora.
