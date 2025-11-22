El intercambio entre Patricia Bullrich y su sucesora Alejandra Monteoliva: "Mano dura y reglas claras"

Y añadió: "Integrar tu equipo me permitió ver, en primera línea, lo que significa conducir la seguridad con decisión, con resultados concretos y con una convicción que no se negocia. Tu forma de trabajar marcó un estándar y un rumbo: la 'doctrina Bullrich'", sostuvo.

"Vamos a continuar tu trabajo y seguir cuidando a cada argentino de bien, honrando los valores que nos trajeron hasta acá y dando continuidad al camino que ordenó al país", concluyó, dejando claro que seguirá con la línea de trabajo de su predecesora.

