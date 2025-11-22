Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad que promete seguir la "Doctrina Bullrich"

alejandra monteoliva patricia bullrich.jpg Alejandra Monteoliva, secretaria del Ministerio de Seguridad.

Monteoliva, una fiel seguidora de la "Doctrina Bullrich"

En un reciente posteo donde responde a palabras de la todavía ministra de Seguridad, Monteoliva señaló: "Patricia, muchas gracias por la confianza para continuar tu enorme trabajo en el Ministerio. Valoro tu liderazgo, tu coraje y ese compromiso incansable con la ley y el orden".

Y añadió: "Integrar tu equipo me permitió ver, en primera línea, lo que significa conducir la seguridad con decisión, con resultados concretos y con una convicción que no se negocia. Tu forma de trabajar marcó un estándar y un rumbo: la 'doctrina Bullrich'", sostuvo.

"Vamos a continuar tu trabajo y seguir cuidando a cada argentino de bien, honrando los valores que nos trajeron hasta acá y dando continuidad al camino que ordenó al país", concluyó, dejando claro que seguirá con la línea de trabajo de su predecesora.

