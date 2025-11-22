Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad que promete seguir la "Doctrina Bullrich"
Tras la elección de Patricia Bullrich como senadora, el Gobierno designó a la secretaria de esa cartera para quedar a la cabeza desde el 10 de diciembre.
El gobierno de Javier Milei acaba de anunciar a Alejandra Monteoliva como sucesora de Patricia Bullrich a partir del 10 de diciembre, cuando la actual funcionaria abandone el Ministerio de Seguridad para asumir como senadora en el Congreso.
En este sentido, es importante mencionar que Monteoliva ha sido una de las figuras clave en la actual administración, ocupando la estratégica Secretaría de Seguridad de la Nación bajo el liderazgo de Bullrich y el presidente Javier Milei.
Con una trayectoria profesional profundamente ligada a la gestión de políticas de seguridad, tanto en el ámbito académico como en la función pública, Monteoliva se ha consolidado como una de las voces más escuchadas por los libertarios en la lucha contra el crimen y el narcotráfico en la región.
Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad
Nacida en Córdoba, Argentina, el 30 de agosto de 1970, Monteoliva no es una recién llegada al complejo escenario de la seguridad. Antes de su rol en el Gobierno nacional (asumido en diciembre de 2023), su carrera se desarrolló en diversos frentes, incluyendo:
Gestión Pública en Córdoba: Ocupó puestos relevantes como Directora de Planificación y Capacitación del Ministerio de Seguridad provincial y Directora del Observatorio del Delito y la Violencia.
Consultoría Internacional: Su experiencia se extiende más allá de las fronteras argentinas. Es ampliamente reconocida por su trabajo como consultora en seguridad pública en países como Honduras y El Salvador, donde colaboró en el desarrollo de políticas que, según ella misma ha señalado, se enmarcan en modelos exitosos de combate al crimen organizado. En este contexto, ha sido mencionada como discípula del general colombiano Óscar Naranjo.
Ámbito Académico: Ha ejercido una notable influencia en el campo del estudio de la gobernabilidad y la seguridad en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, dirigiendo la Especialización en Gobierno Municipal y el Centro de Estudios de Gobernabilidad Local.
En su momento, su designación como secretaria de Seguridad fue destacada por la ministra Bullrich por su "probada experiencia" y su conocimiento de los fenómenos criminales transnacionales. Ahora, quedará a la cabeza de esta cartera.
Monteoliva, una fiel seguidora de la "Doctrina Bullrich"
En un reciente posteo donde responde a palabras de la todavía ministra de Seguridad, Monteoliva señaló: "Patricia, muchas gracias por la confianza para continuar tu enorme trabajo en el Ministerio. Valoro tu liderazgo, tu coraje y ese compromiso incansable con la ley y el orden".
Y añadió: "Integrar tu equipo me permitió ver, en primera línea, lo que significa conducir la seguridad con decisión, con resultados concretos y con una convicción que no se negocia. Tu forma de trabajar marcó un estándar y un rumbo: la 'doctrina Bullrich'", sostuvo.
"Vamos a continuar tu trabajo y seguir cuidando a cada argentino de bien, honrando los valores que nos trajeron hasta acá y dando continuidad al camino que ordenó al país", concluyó, dejando claro que seguirá con la línea de trabajo de su predecesora.
