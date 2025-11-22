Así despidió Javier Milei a los ministros salientes Luis Petri y Patricia Bullrich
El Presidente agradeció la labor brindada por quienes en diciembre asumirán bancas en el Congreso y afirmó que sus reemplazantes "implican una continuidad".
A través de la Oficina del Presidente, Javier Milei emitió un mensaje de despedida a los ministros salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes dejarán sus cargos el 10 de diciembre para ocupar bancas en el Congreso como senadora y diputado respectivamente.
El agradecimiento del jefe de Estado, publicado en redes sociales, se centra en la labor de los funcionarios y su futuro rol político, entendiendo el cambio como una promoción estratégica dentro del andamiaje libertario.
Con relación a los nombramientos de los reemplazantes en ambas carteras, Alejandra Monteoliva en Seguridad y Carlos Presti en Defensa, el texto afirma que “ambas designaciones implican una continuidad del rumbo que dichos ministerios emprendieron el 10 de diciembre del 2023 con Patricia Bullrich y Luis Petri a la cabeza, y su impronta se mantendrá por el resto de esta gestión”.
El texto completo de la Oficina del Presidente
Ciudad de Buenos Aires, 22 de noviembre de 2025.- El Presidente de la Nación, Javier G. Milei, le agradece por sus servicios a la Ministra Patricia Bullrich y al Ministro Luis Petri, quienes a partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente.
En este contexto, la Oficina del Presidente informa que la actual Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la nueva Ministra de Seguridad Nacional. Monteoliva ha sido una pieza fundamental de la "Doctrina Bullrich", que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina.
Por su parte, el actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército, el Teniente General Carlos Alberto Presti, dejará su cargo para asumir como el nuevo Ministro de Defensa. Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continue de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados.
Ambas designaciones implican una continuidad del rumbo que dichos ministerios emprendieron el 10 de diciembre del 2023 con Patricia Bullrich y Luis Petri a la cabeza, y su impronta se mantendrá por el resto de esta gestión.
La Argentina potencia que todos soñamos y que los argentinos ratificaron en las urnas el pasado 26 de octubre requiere de unas Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas firmes, profesionales y despolitizadas, bajo la conducción de expertos en sus respectivas áreas.
