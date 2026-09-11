"Más pétrea no alcanza": exigen a Bullrich eliminar artículos sobre sociedades de inteligencia artificial

Sin embargo, el texto prometido aún no fue presentado y el pedido formal de una audiencia pública impulsado por el arco civil sigue sin respuesta.

Ante este panorama, la misiva exige cuatro puntos concretos al cuerpo legislativo:

Concretar una audiencia pública abierta y multidisciplinaria antes de emitir dictamen.

Suprimir en su totalidad el artículo 14 , referilido a la Sociedad Automatizada.

Eliminar la Sección V (artículos 258 a 265) , correspondiente a las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO).

Reformular las normativas generales para que el uso de la inteligencia artificial en la gestión corporativa quede estrictamente subordinado a la supervisión humana previa, documentada y trazable.

"El derecho societario argentino existe para organizar la responsabilidad de las personas, no para crear un vehículo legal que permita separarla del daño que causa", sentenciaron desde las organizaciones, advirtiendo que un parche de redacción ya resulta insuficiente frente a los desafíos estructurales que plantea la era de la automatización algorítmica.