"Más pétrea no alcanza": exigen a Bullrich eliminar artículos sobre sociedades de inteligencia artificial
En un escenario cruzado por advertencias tecnológicas a escala global, unas treinta organizaciones de la sociedad civil elevaron una advertencia al Senado.
En medio de las alarmas globales encendidas por extrabajadores de OpenAI y Anthropic sobre los peligros del control autónomo, más de treinta organizaciones enviaron una carta abierta a la senadora Patricia Bullrich, reclamando una audiencia pública y advirtiendo que legislar a ciegas sobre empresas operadas por algoritmos pone en riesgo la responsabilidad jurídica.
Mediante una carta abierta dirigida a la senadora de La Libertad Avanza (LLA), exigieron la supresión total de los artículos referidos a las sociedades automatizadas y a las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO) incluidos en el nuevo Proyecto de Ley General de Sociedades.
El reclamo toma especial relevancia tras las recientes dimisiones y declaraciones públicas de referentes de la industria tecnológica internacional, como Jacob Coxon y Evan Hubinger —especialistas con paso por Anthropic y OpenAI—, quienes alertaron sobre la carrera desbocada hacia sistemas de superinteligencia fuera de control humano.
Para las entidades firmantes, si los propios desarrolladores del software más avanzado del planeta admiten que no pueden garantizar la contención total de estas tecnologías, resulta inadmisible que el Congreso argentino habilite un régimen mercantil que permita operar empresas manejadas por algoritmos con un simple representante legal nominal.
Sin respuestas institucionales y el reclamo de audiencia pública a Patricia Bullrich
La tensión en torno al expediente acumuló fricciones durante las últimas tres semanas. El pasado 19 de agosto, en el marco de la segunda audiencia de especialistas en la Comisión de Legislación General, la propia Bullrich reconoció que el articulado original "vuela en las nubes" y prometió endurecer las normativas para exigir responsables físicos.
Sin embargo, el texto prometido aún no fue presentado y el pedido formal de una audiencia pública impulsado por el arco civil sigue sin respuesta.
Ante este panorama, la misiva exige cuatro puntos concretos al cuerpo legislativo:
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Concretar una audiencia pública abierta y multidisciplinaria antes de emitir dictamen.
Suprimir en su totalidad el artículo 14, referilido a la Sociedad Automatizada.
Eliminar la Sección V (artículos 258 a 265), correspondiente a las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO).
Reformular las normativas generales para que el uso de la inteligencia artificial en la gestión corporativa quede estrictamente subordinado a la supervisión humana previa, documentada y trazable.
"El derecho societario argentino existe para organizar la responsabilidad de las personas, no para crear un vehículo legal que permita separarla del daño que causa", sentenciaron desde las organizaciones, advirtiendo que un parche de redacción ya resulta insuficiente frente a los desafíos estructurales que plantea la era de la automatización algorítmica.
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