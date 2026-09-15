Luis Caputo prometió a la mesa política crecimiento, menos inflación y mejores salarios para 2027

Otro dato difundido por la gestión anarcocapitalista tras la reunión es el vinculado al tipo de cambio promedio anual, que se estima en $1.728, cifra que —según aclararon desde la cartera económica— no constituye una predicción de mercado, sino que surge de actualizar la cotización actual por la inflación proyectada para el próximo ejercicio.

Reforma electoral

Patricia Bullrich habló de la reforma electoral y sus avances en el Senado.

En cuanto a la reforma electoral impulsada por el Gobierno, antes de retirarse para participar de la reunión en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Patricia Bullrich dijo a los presentes que las negociaciones siguen avanzando en el Senado.

Sin embargo, se sabe que el oficialismo no cuenta todavía con los votos necesarios para aprobar el eje de la reforma, que es la eliminación de las PASO, con lo que la mayoría de los gobernadores no se muestran de acuerdo, para lo cual se barajan alternativas como su suspensión momentánea o que sean optativas.