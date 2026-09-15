Luis Caputo prometió a la mesa política crecimiento, menos inflación y mejores salarios para 2027
Encabezada por Karina Milei, la mesa política del oficialismo volvió a reunirse en Casa Rosada para tratar iniciativas parlamentarias como el Presupuesto 2027.
Como estaba previsto, la mesa política libertaria se reunió este martes en Casa Rosada, con Karina Milei a la cabeza, para tratar varios temas de interés prioritario para el Gobierno, como el envío al Congreso del proyecto de Presupuesto para el año próximo, el debate sobre la reforma electoral que pretende el oficialismo e iniciativas vinculadas a las Islas Malvinas.
Además de la secretaria general de la Presidencia, allí estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, además de otros ministros y funcionarios de alto rango.
Los datos optimistas que aportó Economía
El dato sobresaliente fue que el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los principales indicadores macroeconómicos contemplados en el proyecto de Presupuesto, con previsión de guarismos optimistas para 2027: crecimiento del PBI del 4%, inflación promedio anual del 21,1% y recuperación del salario promedio del 25,4%.
Optimismo que, por cierto, atiende a un hecho concreto: se viene un proceso electoral clave para Javier Milei, cuando intentará ser reelecto y, como en la mayoría de los casos, en el oficialismo también creen que “la gente votará con el bolsillo” después de casi tres años de brutal ajuste.
En el plano del comercio exterior, el Palacio de Hacienda estima exportaciones superiores a los US$130.000 millones y un superávit en el balance comercial de bienes y servicios por más de US$15.000 millones; más datos positivos para un año en el que también hará falta de dólares.
Otro dato difundido por la gestión anarcocapitalista tras la reunión es el vinculado al tipo de cambio promedio anual, que se estima en $1.728, cifra que —según aclararon desde la cartera económica— no constituye una predicción de mercado, sino que surge de actualizar la cotización actual por la inflación proyectada para el próximo ejercicio.
Reforma electoral
En cuanto a la reforma electoral impulsada por el Gobierno, antes de retirarse para participar de la reunión en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Patricia Bullrich dijo a los presentes que las negociaciones siguen avanzando en el Senado.
Sin embargo, se sabe que el oficialismo no cuenta todavía con los votos necesarios para aprobar el eje de la reforma, que es la eliminación de las PASO, con lo que la mayoría de los gobernadores no se muestran de acuerdo, para lo cual se barajan alternativas como su suspensión momentánea o que sean optativas.
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