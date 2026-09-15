Patricia Bullrich celebró el fallo que revocó el freno al Régimen Penal Juvenil en Provincia: "Coherencia"

Por su parte, Silvana Giudici se sumó a las repercusiones y destacó la revocación de la suspensión: "La Cámara de Lomas de Zamora revocó la suspensión del Régimen Penal Juvenil en la Provincia".

"Una jueza supuestamente garantista, que justifica crímenes de violación y filicidios protagonizados por menores, no puede frenar una ley nacional votada por el Congreso. La ley está vigente, lo ratifica la Cámara de Lomas de Zamora, y Kicillof debe cumplir con lo que le corresponde. El que las hace, las paga, y los menores que cometen crímenes deben cumplir su pena", expresó.

La advertencia por las condiciones de los jóvenes

La revocación de la cautelar no significó, sin embargo, que la Cámara desconociera las condiciones de los establecimientos donde se encuentran alojados adolescentes privados de su libertad. Los jueces aclararon expresamente que no minimizan la situación de los jóvenes detenidos en la provincia y señalaron que, si se produce una afectación concreta de sus derechos, deberá intervenir el juez que tenga a su disposición al adolescente para disponer las medidas urgentes que correspondan.

“Ante una eventual situación que pudiera agravar sus condiciones de encierro, corresponderá al Juez a cuya disposición se encuentre el joven detenido, ordenar las medidas urgentes para remediar la situación”, indicaron.

Al mismo tiempo, exhortaron a la administración provincial a proporcionar los recursos necesarios para garantizar los estándares constitucionales y convencionales que protegen a los menores en conflicto con la ley penal.

Así, la Cámara hizo lugar al planteo fiscal y dejó sin efecto la suspensión de 60 días de la Ley 27.801 en territorio bonaerense. Además, ordenó que la jueza de primera instancia revise su propia competencia para continuar interviniendo en el hábeas corpus colectivo, cuestión sobre la cual todavía no se había pronunciado.

Firmaron los jueces Miguel Carlos Navascués y Miguel María Alberdi.