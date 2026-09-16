El Senado sesiona este jueves pero la reforma electoral y la del Banco Central deberán esperar

El temario fue acordado en una reunión de Labor Parlamentaria, donde también se decidió postergar hasta la próxima semana otra iniciativa clave del Gobierno: la reforma de la carta orgánica del Banco Central, además de una iniciativa sobre el Mercado Voluntario de Carbono.

Según Bullrich, encargada de informar el temario de la sesión, la reforma del BCRA se postergó por una semana porque "hay una diferencia sobre la elección de los directores".

Además, el temario incluye el traspaso de competencias de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires en materia de los delitos penales cometidos por los menores y de integridad sexual, y la aprobación de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto.