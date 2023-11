Patricia Bullrich apuntó contra Larreta y Gerardo Morales

La titular del PRO dijo que si bien ella tenían una “propuesta más fresca, más disruptiva” que la de Rodríguez Larreta, “seguíamos dentro del mismo envase” y remarcó que las diferencias de las PASO siguen en la actualidad: “(Martín) Lousteau, Morales y Larreta eligieron un camino distinto. Dentro de Juntos por el Cambio, este proyecto de que un kirchnerismo hegemónico no gane es mayoritario”.

Qué dijo Bullrich de Larreta y Morales

patricia bullrich larreta gerardo morales

Bullrich, quien apoya al candidato de La Libertad Avanza y remarcó: “Nosotros no pedimos nada. Es por las ideas, por la Argentina, no es por los cargos” y que “consideramos que Massa es el perfeccionamiento del sistema de corrupción de populismo y es una persona que no tiene límites”.

Asimismo, contó que están trabajando con el equipo Milei para poner “uno o dos fiscales por mesa para que no nos roben las boletas” y remarcó que en la primera vuelta “no hubo fraude, hubo robo de boletas”.

Declaró que “si gana Masa vamos a ser oposición y nos vamos a sentir frustrados con nuestro votante”, y añadió: “Un gobierno de Massa va a ser muy duro. Vamos a tener que defender con todo a la república, a la democracia, la independencia de poderes, de la justicia, que no someta a los que no son de sus partidos”.