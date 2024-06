Patricia Bullrich, indignada con los diputados kirchneristas que la denunciaron: "Hipócritas"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1803153997387137351&partner=&hide_thread=false Los violentos que quisieron imponerse a la ley ahora tienen la hipocresía de hacer una denuncia. Se meten a darle órdenes a la Prefectura, fomentan y avalan la violencia, usaron el poder diciendo "Soy diputado, papá", y después los hipócritas te denuncian. pic.twitter.com/5dEHMniatE — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 18, 2024

Desde el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria anunciaron este martes que se radicó una denuncia ante los tribunales de Comodoro Py contra Patricia Bullrich y otros funcionarios por la represión sufrida por varios legisladores en inmediaciones del Congreso.

La causa cayó en el Juzgado Federal No 4, a cargo de Ariel Lijo, y en la fiscalía de Ramiro González, y gira alrededor de la "privación ilegal de la libertad", "lesiones graves" e "imposición de tortura" de algunas de las 33 personas que fueron detenidas durante la jornada, que denunciaron golpes, abusos y amenazas por parte de fuerzas de seguridad en dependencias policiales.

Al margen de las declaraciones de Patricia Bullrich, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, denunció en una conferencia de prensa que se realizó en el tercer piso de la Cámara baja que existe un "claro plan represivo" en la Argentina a cargo del presidente Javier Milei y Patricia Bullrich, entre otros funcionarios nacionales.

Según Martínez, la represión policial que padecieron los diputados de su bloque "es un eslabón más que demuestra el desprecio del presidente Javier Milei respecto del Congreso y de la división de poderes".

“No es la primera vez que lo hace. Recordemos que el presidente inició su mandato a espaldas del Congreso argentino. El presidente arrancó su mandato con el DNU 70/2023 arrogándose facultades que no son propias del Poder Ejecutivo y que le corresponde al Congreso. El presidente no dejó en ningún momento de agraviar, de insultar a diputados nacionales de distintas bancadas, no importa quién”, reprochó.

Según Martínez, “esta represión claramente planificada y dirigida a los diputados nacionales va en ese sentido” y también tiene como blancos a ciudadanos de a pie, “muchos de los cuales no han recuperado su libertad”.

“Esto evidencia que hay un plan represivo que tiene como finalidad en la Argentina establecer un régimen de excepción en contra de las garantías constitucionales en la Argentina”, sentenció el titular de la bancada de Unión por la Patria en Diputados.