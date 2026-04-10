Crisis económica: la mora en los créditos de familias y empresas alcanzó niveles récord históricos

Multiplicación de la deuda: La mora de las familias en el sistema financiero tradicional se multiplicó por 4 desde octubre de 2024.

El salto de febrero: La irregularidad de las familias en las entidades financieras saltó del 10,6% (registrado en enero) al 11,2% en febrero de 2026.

Récord histórico: Al observar la serie mensual histórica, este 11,2% de mora familiar impulsado por la etapa de "Tasas altas Milei" supera con creces los picos registrados durante la crisis subprime (2008/2009), la crisis de la gestión de Mauricio Macri (2018/2019), la pandemia (2020/2021) e, incluso, es más alto que los índices registrados tras la salida de la Convertibilidad.