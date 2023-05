Patricia Bullrich insiste con la reforma laboral

En la misma entrevista se refirió a los sindicatos, y aseguró: "no puede haber cuotas compulsivas, porque le sacan 3 o 4% de los salarios cuando el trabajador no dio el sí".

Entre sus propuestas también destacó un "cambio muy fuerte en el monotributo" y en los planes sociales, que los descartaría para convertirlos en "seguros de desempleo".

En tanto, Bullrich dijo que se tiene fe de cara a las elecciones. "Yo tengo la convicción del proyecto que llevo adelante, tengo la nitidez en las ideas, los equipos cada vez más fortalecidos, no hay que ser soberbios, pero con eso vamos a gobernar al país", manifestó.

"Yo voy a competir en un cuarto oscuro cara a cara con Larreta, a mi no me parece bien que alguien en una mesa chica defina quién es el candidato (porteño), así que a la cancha, no hay que tenerle miedo, el que va a representar a la sociedad lo va a poder hacer bien", concluyó.