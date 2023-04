Javier Milei propuso ir a una interna con Patricia Bullrich: "El que pierde acompaña"

En esa línea, Milei adelantó que si le tocara ganar en una eventual interna con la ex presidenta del PRO, convocará a una gran parte del equipo que está con ella. “Dada su experiencia en seguridad, podría ser ministra. Discutiría con ella el rol que considere más pertinente. ¿Cómo no voy a convocar personas que considero valiosas?”, señaló.

El diputado, que lleva algunas semanas haciéndole guiños ala más dura del PRO -integrada por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, entre otros-, también habló de sumar a Mauricio Macri en un eventual gobierno. “¿Cómo no voy a sumar y a convocar a alguien que tiene la experiencia y el excelente trabajo que hizo a nivel internacional? Eso Macri lo hizo fabulosamente bien, ¿por qué vamos a desperdiciar eso?”.

Además le volvió a responder a Elisa Carrió, quien había advertido que Mauricio Macri no quería estar dentro de Juntos por el Cambio y deseaba compartir un espacio junto con Milei. Con su característica ácidez, esgrimió: “ En el plano humano me irrita la traición, me parece absolutamente desleal. Lo que yo veo es que todos se le colgaron a Macri para afanar con cargos y curros. Esa es la lógica de los radicales y la coalición cívica, son los arrastrados que hacen cualquier cosa por un currito”.

“El Gobierno de Macri no pudo avanzar hacia donde tenía que avanzar porque justamente los radicales, la Coalición Cívica y el ala blanda del PRO lo tiraban para atrás. Esto mismo lo dijo en una presentación de su libro. Es su propia autocrítica”, agregó.