Pepe Mujica será intervenido nuevamente por complicaciones para alimentarse: cuándo

En junio, el exmandatario completó un tratamiento de radioterapia que le dejó secuelas en el esófago, dificultando su capacidad para alimentarse. Panone estimó que Mujica permanecerá internado un par de días antes de recibir el alta médica.

Pepe Mujica: una historia de resiliencia

A pesar de su estado de salud, Mujica ha demostrado su espíritu combativo. En septiembre pasado, enfrentó su cuarta internación en menos de dos semanas debido a complicaciones relacionadas con la fibrosis esofágica provocada por la radioterapia. En ese momento, se le realizó una gastrostomía para asegurar una alimentación adecuada mientras su esófago se recuperaba.

Incluso en medio de sus problemas de salud, Mujica no dejó de participar activamente en la política. En agosto, asistió a un acto del Frente Amplio, apenas horas después de ser dado de alta. “Estoy deshecho y perdiendo la vida, pero tenía que estar”, afirmó entonces, según declaraciones recogidas por The New York Times.

La figura de Mujica sigue siendo emblemática en Uruguay y en la región, destacándose por su humildad y compromiso con las causas sociales, incluso en los momentos más difíciles de su vida personal.