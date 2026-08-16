Chau a la visa de argentinos para viajar a Estados Unidos: la promesa del embajador

Cabe recordar que la reincorporación al programa de exención de visas fue uno de los ejes centrales de la cumbre que el presidente Javier Milei mantuvo en la Casa Rosada con la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem.

Tras aquel encuentro, la funcionaria de Washington había manifestado su optimismo. "Conversamos extensamente con el Presidente, también con el canciller y la ministra de Seguridad sobre esos umbrales, y estamos entusiasmados por emprender el trabajo necesario para que vuelvan a participar. Podríamos simplificar el proceso y facilitar los traslados tanto para los turistas como para quienes viajan por negocios", sostuvo entonces.

De cumplirse los plazos, la Argentina volvería a formar parte de un selecto grupo de naciones con acceso simplificado al país del norte.