Chau a la visa de argentinos para viajar a Estados Unidos: la promesa del embajador
El diplomático Peter Lamelas confirmó que avanzan en las tratativas para reincorporar a la Argentina al Visa Waiver Program y le puso fecha.
En medio de las gestiones bilaterales orientadas a profundizar los vínculos diplomáticos y comerciales, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, encendió las expectativas de los viajeros al ratificar que trabaja de manera firme para que los ciudadanos argentinos puedan ingresar a territorio norteamericano sin necesidad de tramitar la visa tradicional.
El diplomático se refirió al ansiado Visa Waiver Program —el sistema que permite el ingreso temporal por turismo o negocios mediante una autorización electrónica— y detalló los avances de las conversaciones mantenidas con la administración libertaria.
"Es algo que yo tengo muy cerca. Quiero ayudar al pueblo argentino. Los chilenos tienen eso y van de Chile a Estados Unidos. Los argentinos lo tuvieron antes y no sé por qué razón no lo tienen ahora. Estoy trabajando con Pablo Quirno y el embajador Alec Oxenford", expresó Lamelas en una entrevista con TN.
Chau a la visa para Estados Unidos: los plazos, los 15 criterios a cumplir y el antecedente de la Casa Rosada
Si bien el embajador se mostró categórico al asegurar que la medida se concretará antes de que finalice su mandato, bajó las expectativas sobre una implementación inmediata debido a la complejidad operativa que demanda cumplir con los estándares internacionales.
"Antes de irme como embajador, tienen Visa Waiver. Es una promesa. No va a pasar en tres meses, seis meses ni un año porque demora", aclaró el diplomático, y explicó que actualmente se encuentran abocados a coordinar los sistemas informáticos bilaterales y añadió: "Estamos trabajando con sistemas de datos y qué información se puede transmitir inmediatamente. Hay 15 criterios que se deben lograr y estamos trabajando con el Gobierno argentino".
Cabe recordar que la reincorporación al programa de exención de visas fue uno de los ejes centrales de la cumbre que el presidente Javier Milei mantuvo en la Casa Rosada con la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem.
Tras aquel encuentro, la funcionaria de Washington había manifestado su optimismo. "Conversamos extensamente con el Presidente, también con el canciller y la ministra de Seguridad sobre esos umbrales, y estamos entusiasmados por emprender el trabajo necesario para que vuelvan a participar. Podríamos simplificar el proceso y facilitar los traslados tanto para los turistas como para quienes viajan por negocios", sostuvo entonces.
De cumplirse los plazos, la Argentina volvería a formar parte de un selecto grupo de naciones con acceso simplificado al país del norte.
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