Carlos Presti: "El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas es por vía diplomática y pacífica"
El ministro de Defensa buscó bajar la creciente tensión con el Reino Unido por el renovado reclamo argentino por las Islas Malvinas.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, apostó este miércoles por bajar la tensión con el Reino Unido por el renovado reclamo de la Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios maritimos circundantes. "El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas es por vía diplomática y pacífica", aseguró Presti y pidió “que no haya trasnochados” que piensen en una escalada bélica en la disputa por el archipiélago del Atlántico Sur.
Presti aseguró además que la cada vez más estrecha alianza con los Estados Unidos “nos posiciona para lograr la integridad territorial” y anticipó que en enero próximo comenzarán a construir la Base Naval Integrada en Ushuaia.
Luego de que el Reino Unido publicara una guía de apoyo a las empresas que operan en Malvinas Presti aseguró que "estamos realizando un trabajo importante, liderado por el presidente Javier Milei, con Cancillería y Defensa. El ámbito adecuado para esto es la Cancillería, que es la que toma la representación de la República Argentina en cuestiones internacionales. Entiendo que nuestro reclamo de soberanía es totalmente lícito, diplomático y pacífico”.
Presti destacó además la compra de equipamiento militar, con adquisición de fusiles, que llegarán en los próximos días, sumado a “la segunda tanda de F-16, de helicópteros, los 407, P-3 Orion, Black Hawk y también los Strykers”. Pero se aseguró en aclarar que "es para nuestra protección, para brindar la seguridad y la integridad territorial de nuestro país. De ninguna manera tiene vinculación con otras cuestiones de carácter internacional”.
En diálogo con Radio Rivadavia Presti insisitió en que "tenemos totalmente claro que el reclamo por la soberanía por las islas son por vía diplomática y vía pacífica. Así que no haya trasnochados que piensen otra cosa”.
En cuanto al inicio de la construcción en enero próximo de la Base Naval Integrada en Ushuaia, Presti aseguró que "nos va a permitir tener una presencia concreta en el Atlántico Sur. La Armada va a poder tener una base naval con capacidades del siglo XXI. A su vez, también va a derramar para tener un polo logístico en la ciudad de Ushuaia y nos va a permitir facilitar el ingreso a la Antártida Argentina. En enero empezaremos las obras tanto en Ushuaia como en Petrel, que es el punto más cercano al continente blanco”.
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