Carlos Presti: "El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas es por vía diplomática y pacífica"

En cuanto al inicio de la construcción en enero próximo de la Base Naval Integrada en Ushuaia, Presti aseguró que "nos va a permitir tener una presencia concreta en el Atlántico Sur. La Armada va a poder tener una base naval con capacidades del siglo XXI. A su vez, también va a derramar para tener un polo logístico en la ciudad de Ushuaia y nos va a permitir facilitar el ingreso a la Antártida Argentina. En enero empezaremos las obras tanto en Ushuaia como en Petrel, que es el punto más cercano al continente blanco”.