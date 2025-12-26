Picante cruce entre dos senadoras en el debate por el Presupuesto: "¡Calláte, mamarracho!"

La discusión sumó un nuevo capítulo cuando intervino Victoria Huala, quien cuestionó que López estuviera leyendo su exposición, algo que el reglamento prohíbe. “Disculpe, por una cuestión de respeto a todos los senadores, le voy a pedir a la senadora que está hablando que no lea… como senadora exijo el mismo respeto a nosotros, porque si no es con una doble vara constante”, reclamó.

Luego añadió: “Es una doble vara constante por parte del kirchnerismo… le pido senadora, por favor, por respeto al resto de los colegas, que no lea más”. La respuesta de López fue inmediata y contundente: “¡Callate, mamarracho!”. El insulto selló uno de los momentos más tensos de una jornada atravesada por disputas políticas, en una sesión donde el oficialismo busca aprobar el Presupuesto 2026 y enviar señales de gobernabilidad, pero enfrenta resistencias crecientes en la oposición.