Picante cruce entre dos senadoras en el debate por el Presupuesto: "¡Calláte, mamarracho!"
Una sesión clave en la Cámara alta quedó atravesada por reproches, denuncias y un exabrupto que expuso el clima de confrontación política durante el tratamiento del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.
La sesión especial del Senado destinada a debatir el Presupuesto 2026 estuvo lejos de limitarse a una discusión técnica sobre números y artículos. El clima político se recalentó cuando la senadora fueguina Cándida Cristina López protagonizó un fuerte enfrentamiento verbal con la vicepresidenta Victoria Villarruel y con la legisladora del PRO Victoria Huala, en un episodio que incluyó acusaciones de autoritarismo, denuncias personales y un insulto que resonó en todo el recinto.
El conflicto se desató cuando López intentó plantear una cuestión de privilegio en medio de reiterados problemas técnicos con el micrófono de su banca. En ese contexto, la senadora sugirió que estaba siendo censurada y apuntó directamente contra la conducción del cuerpo. “Pensé que me iban a censurar como cuando vino el exministro Franco, porque evidentemente esta no es una casa democrática”, lanzó ante la mirada atenta del resto de los legisladores.
Acto seguido, López avanzó con una acusación directa contra Villarruel, a quien responsabilizó por un clima de autoritarismo dentro del Senado. “Vengo a plantear una cuestión de privilegio contra la presidenta del cuerpo. Acá reina el autoritarismo de su parte y todo lo que pasó es su autoritarismo y su represalia por haber votado por los 30.000 desaparecidos”, sostuvo, elevando el tono del debate y profundizando la tensión política en plena sesión.
La senadora fue más allá al relatar un episodio ocurrido a fines de noviembre, cuando, según su denuncia, personal de seguridad del Senado le impidió el acceso a su despacho. López afirmó que encontró su oficina bloqueada, con sillones atravesando la puerta, una faja de clausura y la remoción de la placa con su nombre. Además, aseguró haber sufrido “agresiones físicas y tocamientos impúdicos” durante un operativo en el marco de un decreto impulsado por Villarruel sobre la reasignación de espacios parlamentarios.
Desde la presidencia del cuerpo, Villarruel respondió con firmeza y pidió ordenar el debate. “Mantengamos el tono de respeto y en segundo término si usted usurpa despachos yo tengo que mantener el orden. Me hago responsable de la situación y le pido que redondee”, expresó la vicepresidenta, marcando límites reglamentarios a la intervención de López.
La discusión sumó un nuevo capítulo cuando intervino Victoria Huala, quien cuestionó que López estuviera leyendo su exposición, algo que el reglamento prohíbe. “Disculpe, por una cuestión de respeto a todos los senadores, le voy a pedir a la senadora que está hablando que no lea… como senadora exijo el mismo respeto a nosotros, porque si no es con una doble vara constante”, reclamó.
Luego añadió: “Es una doble vara constante por parte del kirchnerismo… le pido senadora, por favor, por respeto al resto de los colegas, que no lea más”. La respuesta de López fue inmediata y contundente: “¡Callate, mamarracho!”. El insulto selló uno de los momentos más tensos de una jornada atravesada por disputas políticas, en una sesión donde el oficialismo busca aprobar el Presupuesto 2026 y enviar señales de gobernabilidad, pero enfrenta resistencias crecientes en la oposición.
