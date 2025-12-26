Los puntos clave de la Ley de Inocencia Fiscal que el Gobierno buscará aprobar en el Senado

Asimismo, detalló que “para ponerlo en números, significa que, de unas 7 mil causas abiertas hoy en el fuero penal tributario, únicamente quedarán en curso aproximadamente 200 que son las que implican una evasión real y significante”.

Los principales puntos de la Ley de Inocencia Fiscal

El proyecto busca despenalizar la evasión de montos menores, actualizar valores obsoletos, simplificar la declaración jurada para determinados contribuyentes, y reducir la discrecionalidad de ARCA en la fiscalización, siempre que no existan discrepancias significativas.

Para ello, introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683 y Decreto 821/98), modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación y propone un nuevo Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

Modificaciones al Régimen Penal Tributario

Establece un aumento de montos mínimos para la configuración de delitos tributarios y se elevan los umbrales para considerar evasión fiscal como delito. Por ejemplo:

Artículo 1°: De $1.500.000 a $100.000.000 .

. Artículo 2°: De $15.000.000 a $1.000.000.000 (inciso a).

(inciso a). Artículo 5°: De $100.000 a $10.000.000.

Acerca de la extinción de la acción penal, si el contribuyente cancela las obligaciones evadidas y sus intereses antes de la denuncia penal, no se formulará denuncia. Si ya hay acción penal iniciada, se extinguirá si se cancela el total más un 50% adicional dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la imputación.

Cambios en los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683)

El proyecto actualiza los montos de multas y valores de referencia para procedimientos fiscales. Por ejemplo:

Artículo 38: De $200 a $220.000 y de $400 a $440.000 .

y de $400 a . Artículo 39: De $150 a $150.000 y de $2.500 a $2.500.000.

En relación a la prescripción de acciones fiscales, se reduce el plazo de 10 a 5 años para contribuyentes inscriptos que cumplan con sus obligaciones en término y no presenten discrepancias significativas y se define qué es una "discrepancia significativa" (ejemplo: diferencia superior al 15% o montos específicos según el Régimen Penal Tributario).

Modificaciones al Código Civil y Comercial

Se establece que el plazo de prescripción en materia tributaria para acciones civiles derivadas de delitos tributarios será de 5 años, salvo que la legislación local disponga otro plazo. Además, se alinea la prescripción de tributos provinciales y municipales con la Ley 11.683.

Régimen de Declaración Jurada Simplificada

Los contribuyentes tendrá la chance de adherirse a un régimen que simplifica la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, reduciendo la carga administrativa y los requisitos formales. Podrán acceder personas humanas (individuos) y sucesiones indivisas (herencias no repartidas) que residan en Argentina. El proyecto aclara que no aplica para "grandes contribuyentes nacionales".

Para optar por dicho régimen, el contribuyente debe cumplir concurrentemente las siguientes condiciones al 31 de diciembre del año anterior y durante los dos años fiscales previos:

Ingresos totales: hasta $1.000.000.000 (gravados, exentos o no gravados).

(gravados, exentos o no gravados). Patrimonio total: hasta $10.000.000.000 (bienes en el país y exterior, gravados o no).

Entre los beneficios se encuentra el efecto liberatorio: si el contribuyente acepta la declaración jurada propuesta por ARCA y paga en término, se considera cumplida su obligación fiscal para dicho período.

Además, de la presunción de exactitud: se presume que las declaraciones juradas son correctas, salvo que se detecte discrepancias significativas (ejemplo: omisión de ingresos, uso de facturas apócrifas, diferencias superiores al 15%).

El proyecto completo de ley de Inocencia Fiscal

