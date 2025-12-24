La Navidad de Javier Milei en la Quinta de Olivos, entre el brindis y la negociación por el Presupuesto 2026
Los preparativos del mandatario para las fiestas incluyeron algo de rosca legislativa de cara a la sesión clave del viernes en el Senado.
El presidente Javier Milei pasaba la Nochebuena en la Quinta de Olivos, aunque con la atención puesta en el Congreso, ya que con el tratamiento del Presupuesto 2026 programado para este viernes 26 en el Senado, el mandatario utilizaba las horas previas al festejo para asegurar los votos necesarios.
El mandatario tuvo un miércoles 24 de diciembre movido en redes sociales, con posteos cargados de contenido político, haciendo las veces de intento de repaso anual de su gestión. Arrancó la Nochebuena eliminado una publicación, y luego, en su cuenta de Instagram, compartió una publicación hecha con IA donde aparece abrazando a Sullivan, un perro influencer de Australia.
Los preparativos navideños lo tienen al libertario recibiendo a los suyos en Olivos, aunque no trascendieron detalles sobre los invitados. Se descarta que estarán sus padres y su hermana, la secretaria General de Presidencia, Karina Milei.
En tanto, la atención del Gobierno y la Casa Rosada es obtener su propia "ley de leyes" es vital. Tras las prórrogas del presupuesto de la gestión anterior, el oficialismo busca enviar una señal de previsibilidad a los mercados internacionales y organismos financieros para reducir el riesgo país.
En este marco, el Presidente mantenía una Nochebuena de rosca legislativa, ya que según información de C5N, encabezaba llamadas estratégicas con senadores aliados y gobernadores para blindar la sesión extraordinaria convocada por Victoria Villarruel para este viernes a las 12 horas.
En tanto, Milei tuvo una semana cargada de saludos institucionales: mantuvo comunicaciones protocolares con la Conferencia Episcopal Argentina, centradas en el mantenimiento de la paz social y el diálogo, además de encabezar brindis con funcionarios y recibir a evengélicos.
En tanto, tras el brindis, el mandatario ya prepara su viaje a Davos en enero de 2026, donde volverá a exponer su programa económico ante el Foro Económico Mundial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario