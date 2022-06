La frase machirula del culpable del caos en el centro porteño

"No queremos que haya más planes sociales, por eso le presentamos al Gobierno un plan de un millón de puestos de trabajo, y no pasó nada, no nos respondieron ni si está bien o está mal. ¿Por qué no lo hacen?”, reclamó Belliboni en Radio 10.

“Reclamamos la asistencia a los comedores, que está siendo muy deficitaria; la apertura de los programas en medio de una crisis que aumenta y esperemos que nos den alguna respuesta. Ayer lamentablemente se suspendió una reunión con (Juan Horacio) Zabaleta - Ministro de Desarrollo Social - que hubiese evitado esta movilización, pero el Gobierno decidió no hacerla”, indicó el titular del Polo Obrero.

En cuanto a las participaciones en el piquete, aclaró: “Hay muchas organizaciones que no son políticas ni les interesa, pero sí les interesa el reclamo. Algunos tienen una visión política de izquierda, otros nacionalistas, algunos tienen la cara de Evita y otros del Che Guevara. No es un problema político, es un problema social”.

"Esperamos que el Ministro de Desarrollo nos convoque y podamos encaminar esto, nuestra idea no es hacer quilombo por hacerlo", agregó.