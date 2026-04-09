Con nuevas y furibundas críticas al periodismo y al kirchnerismo, Javier Milei ahora pide "paciencia"
El Presidente usó las redes sociales para considerar que “estos últimos meses fueron duros”, aunque “la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza”.
En medio de las sombras que oscurecen el presente y el horizonte libertario por los hechos de corrupción que se atribuyen al Gobierno (caso $Libra, propiedades y viajes de Manuel Adorni, etc.) y, sobre todo, por las decisiones económicas que desde hace más de dos años perjudican a la gran mayoría de los argentinos, Javier Milei salió nuevamente a atacar al periodismo y a defender su gestión.
Mediante un extenso mensaje en redes sociales, donde se siente más a gusto pero donde ahora suele sufrir fuertes reveses por parte incluso de sus antiguos partidarios, el Presidente cuestionó que “el periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos… o directamente de sus jefes”.
Para el mandatario, “podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma”, por lo cual “resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que ‘todo está mal’ cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años”.
Milei sostiene que “los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos” y que “hay gente en los extremos de la distribución. Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos”.
“Pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”, culpando también al “costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado”.
“Los resultados ya están a la vista: la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza”, concluye el Presidente, en una nueva muestra de su ya legendario enajenamiento con respecto a la situación que atraviesa la enorme mayoría de los argentinos.
El mensaje completo de Javier Milei
PRIMERO LOS DATOS
El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos… o directamente de sus jefes.
Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico.
Resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que “todo está mal” cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años. Eso no es análisis: es relato.
¿Significa esto que todos están mejor? No. Y sería intelectualmente deshonesto afirmarlo. Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución. Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos. Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado.
Sabemos que estos últimos meses fueron duros. Y no es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado. Eso no sale gratis: implicó tasas más altas, menor actividad y más inflación. Pero los resultados ya están a la vista: la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza.
No nos van a psicopatear. Sabemos exactamente qué hay que hacer y lo estamos haciendo.
MAGA
VLLC!
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