José Mayans contra todos: pidió juicio político contra Javier Milei por "pirado"
El senador peronista cuestionó al núcleo duro del Gobierno libertario, asegurando que el Presidente “no entiende un carajo de nada y está pirado” y calificando a Sturzenegger como “flor de hijo de puta”.
El Senado avanzó en el otorgamiento de estado parlamentario a 78 pliegos para jueces, fiscales y defensores ante la necesidad de cubrir vacantes en el ámbito judicial, sobre todo en el de la Ciudad de Buenos Aires, además de aprobar ascensos en las Fuerzas Armadas y respaldar la designación de la neuquina Lucila Crexell como embajadora en Canadá.
La sesión de este jueves arrancó con el quórum aportado por la bancada de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados, a los que luego se sumaron los legisladores del peronismo, que aprovecharon la ocasión para cuestionar severamente la gestión de Javier Milei.
Fue el titular del bloque Justicialista, José Mayans, quien formuló las críticas más duras contra el Presidente tras solicitar una cuestión de privilegio, a través de la cual pidió el juicio político al considerar que Milei “no entiende un carajo” de la gestión pública y de lo que está ocurriendo en la Argentina.
“No entiende un carajo de nada y está pirado”, sostuvo el legislador peronista que también apuntó los cañones discursivos contra el ministro de Desregulación y Transparencia del Estado, Federico Sturzenegger, quien el miércoles había concurrido a la cámara alta para exponer sobre el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, que establece mecanismos “sumarísimos” para la restitución de inmuebles y elimina límites para que extranjeros adquieran tierras rurales.
“Si hay alguien que representa la antipatria y el cipayaje es Sturzenegger. Es lo que nosotros conocemos con el título de flor de hijo de puta”, sentenció Mayans con su habitual histrionismo político.
Para el senador peronista, el ministro de Desregulación y Transparencia “viene acá disfrazado de monja a hablar de un proyecto que va a liberar el país, pero en realidad es el ideólogo de todo esto ya que Milei "no entiende un carajo de nada y está pirado".
También apuntó al Gobierno por “apoyar al corrupto del jefe de Gabinete”, en alusión a Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, e hizo hincapié en "los créditos del Banco Nación, donde les dieron tratamiento preferencial a 50 funcionarios del Ejecutivo. Un robo realmente", aseveró.
Finalmente, Mayans pidió a la Cámara de Diputados que acuse “al Presidente, a su hermana (Karina Milei) y al jefe de Gabinete ante el Senado para que examine el juicio político por la irresponsabilidad que tienen en el Gobierno".
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