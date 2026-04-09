José Mayans contra todos: pidió juicio político contra Javier Milei por "pirado"

Para el senador peronista, el ministro de Desregulación y Transparencia “viene acá disfrazado de monja a hablar de un proyecto que va a liberar el país, pero en realidad es el ideólogo de todo esto ya que Milei "no entiende un carajo de nada y está pirado".

También apuntó al Gobierno por “apoyar al corrupto del jefe de Gabinete”, en alusión a Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, e hizo hincapié en "los créditos del Banco Nación, donde les dieron tratamiento preferencial a 50 funcionarios del Ejecutivo. Un robo realmente", aseveró.

Finalmente, Mayans pidió a la Cámara de Diputados que acuse “al Presidente, a su hermana (Karina Milei) y al jefe de Gabinete ante el Senado para que examine el juicio político por la irresponsabilidad que tienen en el Gobierno".