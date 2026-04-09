La CGT anunció una movilización contra el Gobierno para el 30 de abril

Los estatales van al paro

Pero varios días antes, el Gobierno deberá afrontar otra medida de fuerza, ya que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional para el martes 21 de abril en reclamo de la reapertura de paritarias.

La decisión se conoció en el marco de un plenario del gremio que reunió a las seccionales de todas las provincias, luego del cual el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, explicó que “el Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento”.

“El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total”, se quejó, añadiendo que “las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”.