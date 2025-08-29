Por qué no pueden desbloquear el celular de Emmanuel Kovalivker, según los peritos

A este problema se suma la dificultad vinculada al tipo de clave utilizada. Sorbo remarcó que si la contraseña es alfanumérica y no únicamente numérica, el tiempo de descifrado puede prolongarse de manera indefinida. “Cuando la clave está compuesta por letras y números, no hay un sistema automático que lo resuelva con rapidez. Puede llevar semanas, meses o incluso años, dependiendo de la complejidad del patrón elegido por el usuario”, detalló el experto.

Emmanuel Kovalivker

El caso genera tensión en Comodoro Py porque el celular podría contener información sensible sobre la trama de pagos indebidos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La Justicia ya cuenta con otros teléfonos en análisis, entre ellos el de Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel, quien se presentó voluntariamente para entregar su dispositivo.

Sin embargo, la expectativa está centrada en el acceso al móvil que aún permanece encriptado, donde se presume podrían hallarse datos clave sobre contactos, transferencias y comunicaciones relevantes para la causa. Mientras tanto, la investigación continúa con el análisis de documentación contable y la declaración de testigos, a la espera de que la tecnología logre finalmente abrir el dispositivo que hoy representa una de las principales fuentes de prueba pendientes en el expediente.