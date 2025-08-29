Presuntas coimas en la ANDIS: los nuevos audios atribuidos a Karina Milei

spagnuolo menem karina milei

En estos registros no se mencionan ni la causa por las coimas ni el presunto circuito de retornos a partir de la compra de medicamentos, que sí aparecieron en los audios de Spagnuolo. El exfuncionario había señalado un mecanismo en el que un porcentaje de los contratos debía ser derivado hacia la droguería Suizo Argentina y luego remitido a la Presidencia, un material que generó allanamientos judiciales y su salida inmediata del cargo.

La aparición de la voz de Karina marca un giro en la investigación mediática y política. Si bien las frases conocidas hasta ahora no la vinculan directamente con el entramado de corrupción, la sola exposición de su figura alimenta las tensiones alrededor del caso y la coloca en el centro de la escena. Mientras tanto, la Justicia avanza con nuevos allanamientos en las sedes de la Agencia de Discapacidad y en la droguería señalada.