Caso $LIBRA: Fernando Iglesias se cruzó mal con diputados de la Coalición Cívica
El legislador del PRO -ahora en La Libertad Avanza- enfureció tras la constitución de la comisión que investiga la participación de los Milei en la criptoestafa.
Finalmente, los bloques de oposición lograron poner en funcionamiento la comisión investigadora del caso $LIBRA en la Cámara de Diputados, después de varios meses de trabas impuestas por el oficialismo libertario.
Y la decisión de que se votara a Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, como titular de esta comisión que tiene por objeto investigar la responsabilidad de Javier Milei y de su hermana Karina en la criptoestafa, enfureció al oficialista Fernando Iglesias, que diariamente da muestras de fanatismo libertario.
Todo comenzó en redes sociales, donde un usuario de X llamó a votar al legislador Juan Manuel López, también del espacio de Lilita Carrió, en las elecciones nacionales de octubre, para que Iglesias saliera de sí al exhibir su indignación.
"Sí, claro. Sensatísima. Los que voltearon a Aranguren porque no se podían subir las tarifas, los que levantaron la primera sesión de reforma de la fórmula jubilatoria y le dijeron fascista a Patricia Bullrich, abriendo la puerta a las 14 toneladas de piedra, los que forman parte hoy de la coalición del déficit que quiere dinamitar al país. Muy sensato", disparó el diputado ultraoficialista.
Y fue López quien le contestó. "Estás equivocado. Perteneciste a la Coalición Cívica cuatro años, fuiste dos veces candidato a diputado nacional por ella y quedaste enojado. También integraste la lista de Carrió en 2017 y nunca te oí decir nada al respecto. Tuvimos una disciplina parlamentaria estricta con el gobierno de Macri, mejor que la del promedio del PRO", le recordó sobre la alusión a “las 14 toneladas de piedra”.
También sostuvo que "durante la gestión de Alberto Fernández, el bloque del PRO (con algunas excepciones, incluyéndote a veces) votó leyes con alto déficit que nosotros no votamos, como las zonas frías o regímenes de jubilación especiales. Es una pena que quieran usarnos como chivo expiatorio de ese gobierno".
Finalmente, el legislador lilito aseveró, para desatar la furia del aludido: "Por suerte, lo peor del PRO se lo llevó LLA. Ojalá el Senado te vote la embajada y nos representes dignamente en algún destino modesto".
A todo esto, Iglesias continuó la polémica al vincular al espacio liderado por Carrió con el kirchernismo: "La Coalición Cívica es parte de la coalición del déficit y vota siempre con el kirchnerismo. Juan Manuel López no es el problema. El problema es la que dice que no hay que creerle al PEJOTA pero se comió en su momento la operación Banelco y ahora persiste en el mismo error. Una cosa es que la Justicia investigue y otra cosa es sumarse a la operación política electoral del PEJOTA", indicó sobre la constitución de la comisión investigadora, insistiendo con que se trata de una “operación política electoral” del peronismo.
Y fue Maximiliano Ferraro, titular designado de esa comisión y presidente de la CC, quien no tuvo reparos en definir la evolución política de Iglesias: "Fernando, qué evolución la tuya, te transformaste en menemista tardío y vulgar. Hoy no sos más que un populista con diploma de chupamedias, votando DNU y delegaciones legislativas, y mirando para otro lado todo tipo de barbaridades. Sos un felón y desagradecido".
"Felicitaciones por la designación, Maxi. Te votó todo el Pejota, por si no te diste cuenta. Los mismos con los que votás ahora. Mejor menemista tardío que kirchnerista reciente, EMHO (en mi humilde opinión)", respondió el “desagradecido” aludido.
Lejos de finalizar la polémica, Ferraro volvió a insistir: "Vos te quebraste y hoy justificás la corrupción y el atropello institucional que antes denunciabas. Hablabas de 'liberalotes', pero te rendiste al neomenemismo vulgar y marginal. Llamarme 'kuka' es querer deslegitimar y fabricar enemigos, típico de populistas. Podrías pedir la Embajada de Hungría de Viktor Orbán y así hacer de cortesano cuando los libertarios viajen a rendirle pleitesía ideológica", concluyó.
Y, para terminar por ahora, Iglesias dirigió su mensaje a Carrió, también en la ex Twitter: "El kirchnerismo sigue existiendo, Elisa. Fijate: son los que integran la Coalición del Déficit y votan contra el equilibrio fiscal junto con tu bloque".
