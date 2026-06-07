Axel Kicillof se diferenció del Gobierno por el adiós a Indio Solari: "Respondimos con comunidad organizada"

"Lo deslumbrante es el pueblo": el reconocimiento a la multitud

Kicillof detalló el entramado estatal puesto al servicio de la contención de las más de 90 cuadras de fila y el millón de personas que se acercaron al sur del conurbano, destacando el rol de los trabajadores públicos y la militancia organizada. "Estamos trabajando con los funcionarios, con gente del municipio, con Máximo (Kirchner). Policías de la provincia, Bomberos, personal de Agua... Pero lo deslumbrante es el pueblo, la gente. Despiden a una figura que marcó una época, haciendo un verdadero acto popular en las calles, masivo, único e irrepetible", manifestó conmovido.

Para el gobernador, la figura de Solari excede lo estrictamente musical. "El Indio expresa una parte importante de nuestra historia e identidad, por su talento y por sus actitudes, que fueron disruptivas y simbólicas", exclamó.

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La respuesta de Axel Kicillof a la negativa de la Casa Rosada y el Congreso

Al ser consultado sobre la postura del Gobierno Nacional, que desde el primer momento descartó abrir las puertas del Congreso o de la Casa Rosada y rechazó decretar duelo oficial, Kicillof reconoció que la decisión no lo sorprendió, pero que activó una respuesta inmediata desde su gestión.

"Cuando me entero, lo primero que se me vino a la cabeza es ponerme a disposición de la familia y del público, de los miles de fanáticos en la provincia de Buenos Aires. Estaba a disposición cualquier lugar de la provincia que la familia considerara adecuado. La verdad es que era bastante previsible (que el Gobierno Nacional no iba a querer hacer nada)", disparó el mandatario.

En otro de los pasajes más fuertes de la entrevista, Kicillof se refirió a la total ausencia de incidentes en una de las movilizaciones más grandes de las que se tenga registro en el país, vinculando de forma directa el orden reinante con el contraste político actual.

"En contraste con el Gobierno Nacional y su negativa, eso nos llevó a redoblar la responsabilidad y la respuesta de una conciencia y comunidad organizada", enfatizó el gobernador.

Finalmente, el mandatario cerró la comunicación ponderando la ingeniería del operativo y el trabajo mancomunado en el territorio, haciendo una mención especial a "la organización" de sus ministros y a la gestión local encabezada por el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quienes garantizaron que el Gatica funcione como un continuo para que nadie se quede sin su último adiós.