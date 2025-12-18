Presupuesto 2026: el oficialismo logró media sanción en Diputados
Con 132 votos a favor, el Gobierno consiguió la aprobación de la iniciativa que ahora tratará el Senado. Tuvo el apoyo del PRO y hubo una polémica por estrategia de "paquete cerrado".
Luego de casi diez horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 pasada la medianoche, y ahora deberá pasar al Senado.
Con 132 votos a favor, el Gobierno consiguió el respaldo necesario para girar la iniciativa a la Cámara alta, apoyándose en una serie de concesiones clave al PRO y una polémica estrategia de "paquete" en el articulado que forzó el acompañamiento de sus aliados.
De esta manera, La Libertad Avanza (LLA) logró consolidar una mayoría tras una jornada de intensas negociaciones. El tablero marcó 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, abriendo paso al tratamiento en particular de cada capítulo.
Para alcanzar la aprobación, el oficialismo necesitó el apoyo de sus socios estratégicos y fuerzas provinciales: LLA sumó los votos del PRO, la UCR, Innovación Federal y bloques minoritarios del interior; mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda mantuvieron su rechazo rotundo a la iniciativa, y el bloque de Provincias Unidas optó por la abstención.
El acompañamiento del PRO no fue gratuito e incluyó dos puntos centrales que destrabaron la sesión:
- Coparticipación CABA: Se incorporó el cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema respecto al reclamo de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables.
- Presupuesto Judicial: Se garantizó la transferencia de 21.347 millones de pesos desde la Corte Suprema hacia el Consejo de la Magistratura para su funcionamiento.
La polémica del "Capítulo 11" en el Presupuesto 2026
El punto más álgido del debate se centró en la ingeniería legislativa del Gobierno. El oficialismo agrupó las concesiones judiciales y de CABA dentro del Capítulo 11, donde también se incluyeron medidas de alto impacto social y educativo:
- La derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad.
- El fin del régimen de financiamiento universitario.
- La restricción de los subsidios por "Zona Fría".
Esta estrategia obligó a los aliados a votar un "paquete cerrado", donde para obtener los beneficios para sus distritos o el Poder Judicial, debieron convalidar recortes en áreas sensibles, generando fuertes cruces con la oposición durante la madrugada.
