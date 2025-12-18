Presupuesto 2026: el oficialismo logró media sanción en Diputados

Coparticipación CABA: Se incorporó el cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema respecto al reclamo de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables.

Se incorporó el cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema respecto al reclamo de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables. Presupuesto Judicial: Se garantizó la transferencia de 21.347 millones de pesos desde la Corte Suprema hacia el Consejo de la Magistratura para su funcionamiento.

La polémica del "Capítulo 11" en el Presupuesto 2026

El punto más álgido del debate se centró en la ingeniería legislativa del Gobierno. El oficialismo agrupó las concesiones judiciales y de CABA dentro del Capítulo 11, donde también se incluyeron medidas de alto impacto social y educativo:

La derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad .

. El fin del régimen de financiamiento universitario .

. La restricción de los subsidios por "Zona Fría".

Esta estrategia obligó a los aliados a votar un "paquete cerrado", donde para obtener los beneficios para sus distritos o el Poder Judicial, debieron convalidar recortes en áreas sensibles, generando fuertes cruces con la oposición durante la madrugada.