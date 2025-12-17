Sesión clave en Diputados: el Gobierno buscará darle media sanción al Presupuesto 2026

Embed - SESIÓN EN VIVO: 17 de diciembre de 2025 - Diputados Argentina

Los otros proyectos que debatirá Diputados

Impulsado por el Ministerio de Economía, el proyecto de Inocencia Fiscal propone una fuerte actualización de los montos mínimos a partir de los cuales la evasión tributaria se considera delito penal. El piso pasaría de $1,5 millones a $100 millones. En el Gobierno sostienen que la medida apunta a reducir la criminalización de infracciones menores y a incentivar la regularización de capitales no declarados, estimados en unos u$s243.000 millones fuera del circuito formal.

Por su parte, la iniciativa de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria impulsada por el Gobierno establece condenas penales de 1 a 6 años e inhabilitación absoluta para funcionarios que dicten o ejecuten "normas o actos administrativos que modifiquen o incrementen los gastos públicos previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional sin contar con los recursos debidamente acreditados y previstos para su financiamiento". Las penas se incrementan de 3 a 10 años para aquellas personas que ocupen cargos en el Banco Central.