Presupuesto 2027: la UBA cuestionó los fondos contemplados para las universidades

Desde el sistema universitario sostienen que la diferencia entre ambas cifras ronda los $3,7 billones y representa aproximadamente un 34% respecto del monto solicitado por los rectores. El CIN también planteó que, para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, el presupuesto debería partir de una base de $9,8 billones y luego incorporar actualizaciones de otras áreas.

El Gobierno, por su parte, cuestiona el cálculo realizado por las universidades y sostiene que los fondos previstos contemplan partidas para funcionamiento y las variables incluidas en su proyección presupuestaria.

La crítica de Emiliano Yacobitti

En declaraciones difundidas este jueves, Yacobitti cuestionó las prioridades establecidas en el proyecto de Presupuesto 2027. “El Presupuesto lo que consolida son las prioridades del Gobierno, y dentro de esas prioridades no está el sistema público de universidades. Tampoco está cumplir la ley”, afirmó el vicerrector de la UBA.

El dirigente universitario también apuntó contra la diferencia entre la propuesta del CIN y el proyecto oficial y vinculó parte de esa brecha con los salarios de docentes, no docentes e investigadores. “La gran diferencia que hoy existe entre el presupuesto que solicita el CIN y el que propone el Gobierno es el no cumplimiento de los fallos judiciales en materia salarial, tanto para docentes como no docentes, investigadores, profesores”, sostuvo.

En otra de sus declaraciones, Yacobitti advirtió: “Hace 20 años que no teníamos una inversión tan baja”, al referirse a los recursos destinados al sistema universitario.

El impacto sobre salarios y becas

La discusión presupuestaria también está relacionada con la situación salarial y las becas destinadas a estudiantes. Desde las universidades sostienen que el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de las decisiones judiciales vinculadas con ella resulta central para definir los recursos que tendrán disponibles durante 2027.

Yacobitti manifestó su preocupación por las consecuencias que puede tener la menor disponibilidad de fondos tanto para docentes como para estudiantes.

“Esto es muy preocupante, porque no solamente hoy tenés un deterioro en cuanto a las posibilidades que tienen los profesores de ir a dar clase y de los alumnos de asistir por lo que está pasando la pulverización de las becas Progresar, sino que aparte tenés un problema mayor, que es ya no saber dónde ir a reclamar, porque lo que hoy tenemos es una medida cautelar firme”, señaló.