Muerte de una nena en Rosario: el informe médico reveló la causa de las lesiones

Por otro lado, la nena también padecía una otitis avanzada. "Los médicos forenses entienden que tenía las defensas muy bajas y que cualquier infección compleja podría ser la causa de fallecimiento", señalaron desde la Fiscalía Regional Segunda al diario La Capital de Rosario.

El primer informe médico fue entregado el domingo a la fiscal Marisol Fabbro, quien de todas formas aguarda por otros estudios complementarios y espera el informe final con las conclusiones de los especialistas forenses.

Fuentes oficiales remarcaron que la causa sigue abierta desde la denuncia del último sábado. En este sentido, los investigadores buscarán determinar si hubo alguna otra situación que agravó la condición de la paciente antes de ser atendida en el hospital.

En un primer momento, la madre y el padrastro de la nena fueron demorados, pero luego el equipo fiscal de Violencias Altamente Lesivas ordenó su liberación tras conocerse detalles de la revisión médica.