Máxima tensión en Olga por el picante cruce de Sugus Leunda con Carolina Losada y Guadalupe Vázquez

Del mismo modo, la periodista opositora a Milei destacó al Gobierno de Alberto Fernández por sobre el libertario. "La vara para mí es que el pueblo no come y antes comía. La vara es fácil: la gente está mal y antes estaba mejor. ¿Ustedes no caminan? Van caminando por la calle, van de su canal del country, del country a su al canal", sentenció contra Losada y Vázquez.

Para sorpresa, Losada reconoció que "la gente está realmente remando la dulce leche por su puesto" y que no vive "en Suecia".

"Cuando 'hablan de mentalidad' es como si fuésemos unos monos", volvió a cruzar Sugus, mientras que floja de argumentos, Vázquez le respondió: "Flaca, qué mambo tenés. Estamos votando muy mal, claramente, porque somos un país que podría hacer potencia y estamos con 50% pobre hace muchos años".