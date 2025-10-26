Máxima tensión en Olga por el picante cruce de Sugus Leunda con Carolina Losada y Guadalupe Vázquez
Podo acostumbrado al debate político, el canal de streaming tuvo este domingo por la noche un momento de tensión durante el análisis de las elecciones legislativas.
En el marco de la cobertura de las elecciones legislativas 2025 del canal de streaming Olga, la periodista Sugus Leunda protagonizó un tenso cruce con sus colegas oficialistas Carolina Losada y Guadalupe Vázquez.
La tensión en el canal de stream que tiende a no incursionar en la política fue subiendo de tono cuando Losada y Vázquez intentaban defender a Karina Milei y al Gobierno, por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
"Vos das por sentado que Karina es corrupta sin tener ninguna condena, pero decís que Cristina es inocente teniendo dos condenas ratificado por Corte Suprema. lo tuyo es una sensación entonces. Lo tuyo es una sensación, es un acto de fe", comenzó a ironizar la periodista de Nuera.
Pese a estar en inferioridad, Leunda no dudó en debatir con datos concretos. "¿Sabés cuáles son los datos? ¿Cómo vivían los argentinos el pasado? ¿Cómo viven ahora? Para mí el Gobierno es completamente corrupto".
Sugus sostuvo que la plata que le falta a los argentinos "se la queda Caputo y todos los amigos", y sobre los argumentos de sus interlocutoras, ironizó: "El análisis serio que nosotros somos 'kukas' y ustedes no".
Del mismo modo, la periodista opositora a Milei destacó al Gobierno de Alberto Fernández por sobre el libertario. "La vara para mí es que el pueblo no come y antes comía. La vara es fácil: la gente está mal y antes estaba mejor. ¿Ustedes no caminan? Van caminando por la calle, van de su canal del country, del country a su al canal", sentenció contra Losada y Vázquez.
Para sorpresa, Losada reconoció que "la gente está realmente remando la dulce leche por su puesto" y que no vive "en Suecia".
"Cuando 'hablan de mentalidad' es como si fuésemos unos monos", volvió a cruzar Sugus, mientras que floja de argumentos, Vázquez le respondió: "Flaca, qué mambo tenés. Estamos votando muy mal, claramente, porque somos un país que podría hacer potencia y estamos con 50% pobre hace muchos años".
