Resultados de las elecciones legislativas 2025 en provincia de Buenos Aires: el escrutinio

De esta manera, los libertarios obtenía 17 bancas, una más que el peronismo. Tercero quedó la izquierda, con 5% y dos bancas para la Cámara de Diputados.

Los resultados de las elecciones legislativas 2025 en provincia de Buenos Aires

Desde las 21 horas, y tras el anuncio oficial, se pueden seguir los resultados del escrutinio a través de minutouno.com.

Cómo seguir el escrutinio oficial de las elecciones legislativas 2025

El Ministerio del Interior lanzó la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, desarrollada por la Dirección Nacional Electoral (DINE) para seguir la carga de datos del escrutinio provisorio.

Sitio oficial: https://resultados.elecciones.gob.ar/resultados/0/1/30