Qué encontraron en la casa de Diego Spagnuolo
En uno de los operativos en una de sus propiedades, se llevaron varios objetivos que pueden ser claves en el caso de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
En el marco del escándalo por la filtración de audios que probarían presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo fue encontrado en el mediodía de este viernes 22 de agosto en su casa de la localidad bonaerense de Pilar, y ya se conocen los primeros detalles del allanamiento.
"Spagnuolo intentó escaparse", habían anticipado en el programa Argenzuela por Radio 10. El extitular de ANDIS estaba en su camioneta Volkswagen Nivus y según relataron testigos habría intentado fugarse.
En tanto, la periodista Vanesa Petrillo reveló en C5N que durante el operativo, al exfuncionario le secuestraron dos teléfonos celulares y una máquina de contar billetes, que fueron retirados como pruebas.
"La policía ingresaba al lugar, y Spagnuolo intentaba salir con su auto. No hay una orden detención tampoco", relató Daniela Gian desde el barrio cerrado ubicado en la localidad de Pilar.
El hallazgo se produjo en el marco de más de 15 allanamientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, en uno de los cuales se incautó una suma millonaria en la casa del exfuncionario.
De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, el operativo en la propiedad de Spagnuolo en el barrio La Isla de Nordelta resultó en el secuestro de 266.000 dólares, 7 millones de pesos, un teléfono celular y el pasaporte del exfuncionario, investigado por el escándalo de los audios de presuntas coimas.
