Encontraron a Diego Spagnuolo y le secuestraron el teléfono celular
En el marco de la investigación por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, se ordenaron múltiples allanamientos y encontraron a Diego Spagnuolo en su casa de Pilar.
Diego Spagnuolo fue encontrado en el mediodía de este viernes 22 de agosto en su casa de Pilar. "Intentó escaparse", relataron en el programa Argenzuela por Radio 10.
El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estaba en su camioneta Volkswagen Nivus y según relataron testigos habría intentado escaparse.
La policía tuvo que cruzarle un móvil para que no escape y en ese momento tuvo que entregar su celular y por cómo se dio el hecho tuvo que esperar que definieran su situación procesal: todavía no hay orden de detención en su contra.
El caso
Los audios que originaron la investigación hacen referencia a presuntas coimas solicitadas a laboratorios que proveen a ANDIS, con retornos que, según la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, habrían llegado a manos de funcionarios.
En las grabaciones atribuidas a Spagnuolo se menciona que la situación habría llegado a conocimiento del Presidente, aunque desde ANDIS y la Casa Rosada no se brindaron comentarios oficiales sobre la autenticidad de los audios.
Tras los allanamientos y el secuestro de elementos de interés, el fiscal Picardi dispuso el secreto de sumario para proteger la investigación. La Justicia continúa trabajando para reconstruir la cadena de responsabilidades y determinar el alcance de las presuntas irregularidades dentro de ANDIS y la droguería involucrada.
