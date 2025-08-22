Cuánto sale una máquina de contar billetes como la que le encontraron a Diego Spagnuolo
En medio del escándalo por la filtración de audios con supuestos actos de corrupción que salpican a Karina y Javier Milei, el hallazgo de este artefacto generó revuelo.
En el marco del escándalo por la filtración de audios que probarían presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo fue encontrado en el mediodía de este viernes 22 de agosto en su casa de la localidad bonaerense de Pilar, y ya se conocen los primeros detalles del allanamiento donde hallaron, entre otros objetos, una máquina de contar billetes.
La periodista Vanesa Petrillo reveló en C5N que durante el operativo, al exfuncionario le secuestraron dos teléfonos celulares y una máquina de contar billetes, que fueron retirados como pruebas.
Sin dudas la presencia de una máquina para contar billetes llamó poderosamente la atención.
Cuánto sale una máquina para contar billetes
El precio de una máquina para contar billetes en Argentina varía mucho dependiendo de sus características, marca y lugar de compra. Hay opciones para todos los presupuestos, desde modelos portátiles hasta máquinas profesionales de alta gama.
Rango de precios y tipos de máquinas:
Modelos básicos y portátiles: Los modelos más sencillos, ideales para uso personal o para negocios con poco volumen de efectivo, se pueden encontrar desde unos $50.000.
Máquinas de escritorio con detector de billetes falsos: Las más comunes para comercios y pequeñas empresas, que además de contar, detectan billetes falsos con luz ultravioleta (UV) y tinta magnética (MG). Sus precios varían entre los $80.000 y $250.000.
Modelos profesionales y bancarios: Estas máquinas son más robustas, cuentan con mayor velocidad y suelen tener funciones adicionales como la clasificación por denominación. Sus precios pueden arrancar desde los $300.000 y superar el $1.000.000 en el caso de las más avanzadas.
Los precios también pueden variar si el producto es nuevo o usado. Te recomiendo que busques en tiendas de tecnología, casas de electrodomésticos y plataformas de venta en línea para comparar precios y características antes de decidirte.
En las casas de electro más populares, Frávega vende "Contadora de Billetes Maquina Fija con Detector Billetes Falsos Waggs" por $77.499; mientras que On City tiene "Contadora Billetes Maquina Contar Dinero Det Falsos + Visor" por $144.999.
