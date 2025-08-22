Cuánto sale una máquina de contar billetes como la que le encontraron a Diego Spagnuolo

En el marco del escándalo por la filtración de audios que probarían presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo fue encontrado en el mediodía de este viernes 22 de agosto en su casa de la localidad bonaerense de Pilar, y ya se conocen los primeros detalles del allanamiento donde hallaron, entre otros objetos, una máquina de contar billetes.