Quién es Lule Menem, la mano derecha de Karina Milei y vinculado al escándalo de presuntas coimas
Mientras el Gobierno profundiza el ajuste en el área de Discapacidad, Karina Milei y Lule Menem quedaron en el ojo de la tormenta por presuntamente hacer de ese sector sensible un botín para enriquecerse y financiar a La Libertad Avanza.
El nuevo escándalo de corrupción que abrieron en el seno del gobierno de Javier Milei los audios del ahora desplazado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, dejó en el centro de la tormenta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y su estrecho colaborador Eduardo "Lule "Menem.
Lule Menem es subsecretario de Gestión Institucional del Gobierno, el segundo de Karina y quien estaría detrás del cobro de los retornos que investiga ahora la Justicia.
En uno de los audios se escucha a Spaguolo asegurar que le contó al presidente Milei sobre el cobro de coimas en el Andis. "Yo voy a hablar con Lule", asegura en el audio que le respondió el mandatario libertario y sigue: "No habló un carajo con Lule. Lo voy a ver y le voy a decir que hay un periodista que está pidiendo información. (Menem) quiso meter una mina en una dirección nacional, otra en recursos humanos". Spagnuolo aseguró que él los "freezó", hasta que, finalmente, "logró meter el más importante de todos, para chorear".
¿Quién es Lule Menem?
Según contó Gabriela Pepe en Leta P, en la oficina que ocupaba Eduardo Menem en el Senado en los '90 circulaba un chiste interno. “Ahí viene el jefe”, decían los colaboradores del riojano. No se referían al senador, hermano del expresidente y por aquel entonces presidente provisional de la cámara alta. Estaban hablando de Eduardo "Lule" Menem, “Eduardito”, sobrino segundo del dueño del despacho.
Lule volvió a la primera línea del poder tres décadas después, de la mano del presidente Milei, un admirador confeso de Carlos Menem. Su nombre apareció en el discurso de asunción como presidente de la Cámara de Diputados de su primo segundo, Martín Menem, hijo del exsenador y sobrino del expresidente. Lule lo escuchó desde el palco junto a Karina, con quien tiene una relación estrecha.
Días después, el 2 de enero de 2024, Lule apareció en la primera reunión de Gabinete del año que encabezó Milei junto a todos los ministros. Todavía no tenía cargo formal. Recién el 21 de febrero, el Presidente oficializó su nombramiento como subsecretario de Gestión Institucional del Gobierno, un cargo que lo coronó para trabajar al lado de Karina.
“Es un killer de la política. Callado, pragmático y feroz en las negociaciones”, dice un dirigente que lo conoce desde hace décadas. Hombre “multitareas”, Lule tiene en su agenda a viejos conocidos de su familia, gobernadores, intendentes, hombres fuerzas de seguridad y cuanto dirigente haya pasado por el Congreso en las últimas décadas.
Hijo de Fátima Menem, prima de Carlos y Eduardo Menem, Lule nació el 29 de noviembre de 1964. Tiene 60 años y creció bajo el ala política de su tío segundo, que lo acogió en su casa como a un hijo más. Trabajó como secretario privado de Eduardo en el Senado y lo acompañó en momentos clave para la historia argentina, como la Asamblea Constituyente de 1994, que sesionó en Santa Fe y Paraná en 1994.
El poder que ejerció en el despacho de su tío y en sus múltiples tareas le valió que se ganara el apodo "el jefe" durante la corrupta década del poder menemista.
Con la bendición de Eduardo, Lule desembarcó en La Rioja como secretario de Gobierno de Ángel Maza. Fue un hombre “de la rosca política” y bajísimo perfil en la gestión. Maza fue destituido en 2007. Lule volvió al Senado y trabajó con Carlos Menem, también como asesor. Nunca dejó su lugar en la cámara alta. Todavía figura en la nómina de empleados del Senado con la categoría más alta, A1, asignado por el despacho del exlegislador nacional por La Rioja Ricardo Guerra, que finalizó su mandato el 10 de diciembre.
Una vez desembarcado en la Casa Rosada, Karina Milei le encargó a Menem que trabajara para alcanzar su objetivo principal: el armado de La Libertad Avanza como partido nacional, con reconocimiento en todas las provincias.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario