El insólito tuit ¿premonitorio? de Diego Spagnuolo: "Cuando sea Presidente los voy a robar"

"Cumplió su promesa el tipo", señalaron este viernes sus detractores al encontrar el tuit de 2019.

En los audios que originaron la investigación se escucha a un hombre hacer referencia a presuntas coimas solicitadas a laboratorios que proveen a ANDIS, con retornos que habrían llegado a manos de funcionarios, según la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón.

En las grabaciones atribuidas a Spagnuolo se menciona que la situación habría llegado a conocimiento del Presidente, aunque desde ANDIS y la Casa Rosada no se brindaron comentarios oficiales sobre la autenticidad de los audios.

Tras los allanamientos y el secuestro de elementos de interés, el fiscal Picardi dispuso el secreto de sumario para proteger la investigación. La Justicia continúa trabajando para reconstruir la cadena de responsabilidades y determinar el alcance de las presuntas irregularidades dentro de ANDIS y la droguería involucrada.