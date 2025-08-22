El insólito tuit ¿premonitorio? de Diego Spagnuolo: "Cuando sea Presidente los voy a robar"
Corría el año 2019 y Twitter todavía tenía un pajarito en su logo, y servía de plataforma para los "chistes" del ahora exfuncionario investigado por corrupción.
La justicia federal investiga por estas horas al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por la filtración de audios que probarían presuntas coimas a funcionarios de primera línea.
Con tanta atención -del público y de la Justicia- era cuestión de tiempo hasta que el archivo de Spagnuolo en redes sociales saliera a la luz y brillara por su ironía: en 2019 aseguraba que quería llegar a ser Presidente y que cuando lo lograra le iba a "robar, uno por uno" a sus votantes.
"Cuando sea Presidente me voy a acordar de ustedes y los voy a robar, uno por uno. Perdón, quise decir arrobar. Los voy a arrobar uno por uno", publicó a modo de chiste (se presume) el ahora desplazado funcionario de Javier Milei.
Lo más pintoresco del mensaje de Spagnuolo fueron las respuestas que le dio a sus seguidores, que le señalaron que ya estaba "hecho todo un político", a lo que él señaló: "aprendo rápido".
Algo pasó de manera relativamente rápida, porque Spagnuolo se incorporó a la función pública con el gobierno de Javier Milei y esta semana quedó en el medio de una investigación por supuesto pago de coimas.
"Cumplió su promesa el tipo", señalaron este viernes sus detractores al encontrar el tuit de 2019.
En los audios que originaron la investigación se escucha a un hombre hacer referencia a presuntas coimas solicitadas a laboratorios que proveen a ANDIS, con retornos que habrían llegado a manos de funcionarios, según la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón.
En las grabaciones atribuidas a Spagnuolo se menciona que la situación habría llegado a conocimiento del Presidente, aunque desde ANDIS y la Casa Rosada no se brindaron comentarios oficiales sobre la autenticidad de los audios.
Tras los allanamientos y el secuestro de elementos de interés, el fiscal Picardi dispuso el secreto de sumario para proteger la investigación. La Justicia continúa trabajando para reconstruir la cadena de responsabilidades y determinar el alcance de las presuntas irregularidades dentro de ANDIS y la droguería involucrada.
