¿Qué le pasa a Javier Milei en la mano izquierda? El temblor que despertó preocupación en las redes
En medio del paro general de la CGT contra la Reforma Laboral, Javier Milei se presentó en Estados Unidos para participar del club de aliados de Donald Trump.
Puede que la Argentina esté sumida en un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la Reforma Laboral que se debate en el Congreso, pero Javier Milei está en Washington DC para participar de la primera reunión de la Junta por la Paz, el nuevo grupo liderado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Como parte de los eventos de la inauguración, Donald Trump y sus invitados se tomaron una foto histórica en la que se puede ver a Javier Milei en primera fila, aunque muy cerca del costado del escenario, en el área normalmente designada para los personajes que pueden ser recortados de la escena.
Lo más curioso del caso ocurrió justo antes de los flashes, en los minutos de preparación para la foto oficial, cuando se vio a Javier Milei en la tarea de controlar los movimientos, quizás involuntarios, de su mano izquierda.
Todavía no está claro qué le ocurría al Presidente argentino, si es que tenía frío, nervios o si necesitaba acomodarse la ropa, pero también llamó la atención el leve gesto que hizo con su mano derecha mientras hablaba otro mandatario invitado por Donald Trump.
Durante la jornada Donald Trump elogió a sus invitados, que pasarán a formar parte de la nueva punta de lanza de Estados Unidos para reorganizar la geopolítica a nivel global.
Además de Argentina y Estados Unidos participan del Board for Peace, o Junta de la Paz, los mandatarios de Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Indonesia, Pakistán, Egipto, Jordania, Marruecos, Bahréin, Hungría, Kazajistán, Uzbekistán, Vietnam, Armenia, Azerbaiyán y Bielorrusia.
Desde la Oficina del Presidente argentina informaron que "el Presidente Javier Milei ratificó el compromiso de la República Argentina con el Board of Peace, que promueve el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y puso a disposición la colaboración de los Cascos Blancos al servicio de la fuerza internacional de estabilización."
"Creemos en el liderazgo que enfrenta desafíos complejos con determinación, como el del Presidente Trump, y creemos que la única paz que vale la pena construir es la que descansa sobre los derechos innegociables del hombre", expresó a su turno Javier Milei, ya más distendido y visiblemente complacido de estar a miles de kilómetros del paro general contra su Reforma Laboral.
