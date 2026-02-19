¿Qué le pasa a Javier Milei en la mano izquierda? El temblor que despertó preocupación en las redes

Además de Argentina y Estados Unidos participan del Board for Peace, o Junta de la Paz, los mandatarios de Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Indonesia, Pakistán, Egipto, Jordania, Marruecos, Bahréin, Hungría, Kazajistán, Uzbekistán, Vietnam, Armenia, Azerbaiyán y Bielorrusia.

Desde la Oficina del Presidente argentina informaron que "el Presidente Javier Milei ratificó el compromiso de la República Argentina con el Board of Peace, que promueve el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y puso a disposición la colaboración de los Cascos Blancos al servicio de la fuerza internacional de estabilización."

"Creemos en el liderazgo que enfrenta desafíos complejos con determinación, como el del Presidente Trump, y creemos que la única paz que vale la pena construir es la que descansa sobre los derechos innegociables del hombre", expresó a su turno Javier Milei, ya más distendido y visiblemente complacido de estar a miles de kilómetros del paro general contra su Reforma Laboral.